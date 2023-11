Sherbrooke lance un sondage sur la création d’un nouveau parc canin

L'arrondissement Rock-Forest, Saint-Élie, Deauville lance un sondage numérique pour mesurer l'intérêt de ses citoyens au sujet de l'aménagement d'un parc à chiens derrière la caserne des pompiers du Boulevard Bourque. Une séance d'information a d'ailleurs eu lieu mercredi dernier.

France Duval défie le règlement municipal de Sherbrooke tous les jours pour permettre à ses chiens Glasgow et Prague de se délier les muscles. Souvent, elle reçoit des insultes de d'autres usagers du parc mi-vallon. Régulièrement, de différentes façons. C'est ça. Menacer aussi d'appeler la police mais je ne suis pas toute seule , souligne-t-elle.

Depuis de nombreuses années, elle milite en faveur d'un parc à chiens dans le secteur Rock-Forest. Le sondage là, c'est plus réaliste en ce moment. Ça peut aboutir, mais ça a pris du temps, explique-t-elle.

Un projet qui ne fait pas l'unanimité

Ce parc à chiens serait situé à l'arrière de la caserne des pompiers sur le Boulevard Bourque. Il s'agit d'un projet évalué à 250 000 $.

Selon le citoyen Robert Toupin, il serait situé trop près du parc canin du barrage.

J'ai fait l'exercice à partir de chez-moi sur la rue de la Frontière tout près du parc Central et je l'ai fait aussi pour le village de St-Elie et Deauville. On parle de distances de moins de 10 kilomètres et des temps de moins de 15 minutes pour se rendre ici au parc du barrage , décrit-il. L'opinion de tous les citoyens de Rock-Forest, Saint-Élie, Deauville compte dans le cadre de ce projet, selon la conseillère municipale Annie Godbout.

On voulait autant les propriétaires de chiens comme ceux qui n'en ont pas qu'ils puissent répondre au sondage , précise-t-elle.

C'est vraiment pour les citoyens. On a mis des argents de côté. il est là. On peut l'utiliser pour ça. Est-ce que les gens le veulent ?

La conseillère municipale Christelle Lefèvre indique que trois élus travaillent sur le projet et affirme que la décision est entre les mains des citoyens.

Un coût trop élevé ?

Pour Robert Toupin, le montant de 250 000 $ qui est estimé pour ce projet demeure trop élevé.

Surtout qu'on est dans une période où la ville a de la difficulté à boucler son budget et il y a aussi beaucoup de Sherbrookois qui en arrachent , fait-il valoir.

Il serait toutefois possible de réduire la facture, disent les conseillères Annie Godbout et Christelle Lefèvre.

Ce qui a été suggéré par certains citoyens lors de la consultation, c'est d'avoir le stationnement plus près du boulevard Bourque et de venir à pied ici , décrit Annie Godbout.

La municipalité songe aussi à combiner d'autres usages pour répondre aux besoins de plusieurs citoyens. On regarde aussi avec les gens. Est-ce qu'il y a d'autres infrastructures qu'on pourrait mettre à côté pour rentabiliser un peu le coût du chemin qui serait utile pour d'autres projets , suggère Christelle Lefèvre. Le dévoilement des résultats du sondage aura lieu le 27 novembre prochain à la salle de l'arrondissement de Rock-Forest.

D'après le reportage de Jean Arel