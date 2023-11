La C.-B. souligne la semaine nationale des infirmières praticiennes, « un rôle essentiel »

La Colombie-Britannique souligne la semaine nationale des infirmiers praticiens et infirmières praticiennes du dimanche 12 au samedi 18 novembre 2023. Il s'agit de mettre en avant la contribution des infirmières et infirmiers praticiens au système de santé au pays.

Le ministre de la Santé Adrian Dix exprime par voie de communiqué sa reconnaissance envers les personnes qui exercent le métier d’infirmières praticiennes.

Ces professionnels sont des infirmières ou infirmiers autorisés qui possèdent une formation supplémentaire qui leur permet, notamment, de poser des diagnostics et d'émettre des ordonnances.

Les contributions des infirmières praticiennes dans notre système de santé sont inestimables.

Adrian Dix rappelle l’engagement de la province à attirer et former des infirmiers praticiens et des infirmières praticiennes.

Depuis 2017, la Colombie-Britannique a enregistré 592 professionnels de plus, ils sont désormais 1010.

En février 2022, Victoria avait aussi annoncé 96 millions de dollars sur trois ans dans le budget provincial pour la formation des travailleurs de la santé, dont 602 nouvelles places dans les programmes de soins infirmiers.

Un rôle essentiel

Pour Jean-Pierre Kabongo, médecin et directeur du centre Medilink Consulting Center à Delta, en Colombie-Britannique, le rôle des infirmières praticiennes est en effet inestimable, car elles nous aident beaucoup .

Le médecin explique qu’il pratique dans un secteur où est installée une forte communauté d’origine indienne, très religieuse. Selon les données de 2021 de Statistiques Canada, plus de 12 000 personnes d’origine indienne vivent à Delta. L'infirmière praticienne qui travaille avec lui s'occupe généralement de la santé des femmes, comme les soins gynécologiques.

Tout ce qui se situe en dessous de la ceinture, vous comprenez qu'il faut respecter leur pudeur. C'est ainsi qu'elle m'aide vraiment beaucoup [pour tout ce qui touche à la santé des femmes.]

Pour Jérémy Siffert, infirmier praticien spécialisé au Québec, estime que sa profession joue un rôle essentiel , car le personnel soignant adapte l’offre de soin en fonction du patient.