Malgré l’imposante communauté libanaise dans la ville, ce n’est pas tous les jours que les résidents d’Halifax peuvent visionner des films du Liban sur grand écran.

Ils en ont la chance jusqu’à mardi, puisque la capitale de la Nouvelle-Écosse accueille un volet du 7e Festival du film libanais au Canada.

Selon Hay-Love Hadchiti, fondatrice et directrice du Festival du film libanais au Canada, le cinéma est un moyen idéal de faire rayonner la culture encore plus.

Ouvrir en mode plein écran Hay-Love Hadchiti, la fondatrice et directrice du Festival du film libanais, est à Halifax pour l'événement. Photo : Radio-Canada / Kheira Morellon

Les films sont l’outil le plus facile pour que tout le monde apprenne notre culture, ou bien d'autres cultures , dit-elle.

Bain de foule pour Chadi Haddad

Samedi soir, les cinéphiles d’Halifax ont pu visionner All Roads Lead to Rome, réalisé par Lara Saba.

La vedette principale du long-métrage, Chadi Haddad, était d’ailleurs présent à Halifax pour la projection au Centre des arts Bella Rose.

Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas aller au Liban pour l’instant. Donc on a apporté le Liban ici, chez eux, à Halifax , s’est exclamé l’acteur.

Ouvrir en mode plein écran Il y avait bien du monde au cocktail du Festival du film libanais, samedi à Halifax. Photo : Radio-Canada / Kheira Morellon

Hay-Love Hadchiti, la directrice du festival, était comblée par la visite de l'acteur. Elle était ravie que les festivaliers aient eu la chance de parler du film avec lui dans une séance de questions et réponses, samedi soir après la projection.

Début du widget . Passer le widget ? Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par HayLove Hadchiti (@haylovehadchiti) Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Chadi Haddad dit avoir été beaucoup ému de rencontrer tant de gens. La vedette a été fort sollicitée et s’est prêtée au jeu, se faisant prendre en photo avec tout le monde.

Ouvrir en mode plein écran Il y avait bien du monde au cocktail du Festival du film libanais, samedi à Halifax. Photo : Radio-Canada / Kheira Morellon

J’avais les larmes aux yeux quand j’ai vu cette belle rencontre avec la communauté libanaise , a dit Chadi Haddad.

Publicité

Le cinéma libanais, en français

Une importante minorité de Libanais parle français. C'est la deuxième langue la plus parlée du pays, après l'arabe.

En partenariat avec l’Alliance française d’Halifax, le Festival du film libanais proposait donc dimanche soir La nuit du verre d’eau (Mother Valley), de Carlos Chahine, en version française avec des sous-titres anglais.

Ce partenariat avec l'Alliance française existe aussi pour les volets du festival à Vancouver et Ottawa, a expliqué Hay-Love Hadchiti. De cette façon, on crée une rencontre de cultures et on bâtit des ponts entre les communautés , a-t-elle déclaré.

Lundi soir, Wala Ghalta, de Said El Marouk, sera joué à Halifax.

D’après le reportage de Kheira Morellon