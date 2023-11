Le développement des parcs solaires, en plein boom, a fait craindre que ces infrastructures ne nuisent à la production alimentaire au Canada, notamment en Alberta où la province a suspendu l'approbation de tout projet éolien ou solaire de grande envergure. Pourtant, des études démontrent que l'engouement pour le solaire ne grignotera pas tant de surface aux terres agricoles.

En effet, des chercheurs ont conclu que l'impact des fermes solaires en croissance resterait faible sur les terres agricoles, après avoir analysé l'essor de cette énergie renouvelable à l'échelle du Canada.

Ils ont notamment évalué la surface nécessaire en panneaux solaires pour permettre la transition énergétique au pays.

Sans surprise, l'équipe scientifique a relevé que le recours au solaire nécessitera bien plus d'espace que l'éolien. Il impose un stockage d'énergie à plus long terme et s'accompagne de pertes énergétiques importantes – jusqu'à un quart de la production.

Publicité

Et si toute la transition énergétique devait reposer sur la production des fermes solaires, environ 36 100 km2 de terres devraient être recouverts de panneaux solaires. Cela peut sembler beaucoup, mais les chercheurs ont constaté que ça ne représentait in fine que 5,6 % des terres utilisées pour l'agriculture au Canada.

Des panneaux solaires au dépotoir

L'étude de Keena Trowell, professeure adjointe de génie mécanique à l'université McMaster de Hamilton (Ontario), recommande également l'utilisation de terrains bâtis, tels que les toits, pour y installer des panneaux solaires.

À lire aussi : Tension sous le soleil : quand l'énergie solaire menace des terres agricoles albertaines

Les dépotoirs offrent aussi une option intéressante par leur proximité avec les lieux de consommation d'électricité, selon Sara Hastings-Simon, professeure associée à l'université de Calgary qui étudie la transition énergétique et les politiques publiques.

Lorsqu'il s'agit de savoir s'il y a suffisamment de terres agricoles dans la province [Alberta] pour construire des fermes solaires, je pense que la réponse est très claire : oui.

En août, le gouvernement de l'Alberta a annoncé que le moratoire sur les énergies renouvelables durerait jusqu'au 29 février 2024. Il avait alors fait part de ses préoccupations concernant l'utilisation et la remise en état des terres utilisées par le solaire et l'éolien.

Publicité

Or, selon les constats de Ian Urquhart, professeur émérite de sciences politiques à l'Université de l'Alberta, la plupart des projets solaires approuvés en Alberta entre 2019 et 2023 se situaient sur des terres classées comme défavorables pour la production de cultures.

Danielle Smith, première ministre de l'Alberta, avait justifié ce moratoire en expliquant à CBC , en septembre, que nous ne pouvons pas installer des quantités massives de panneaux solaires sur des terres agricoles de premier choix. C'est l'une des choses que nous avons entendues haut et fort .

Alors que la plupart des provinces canadiennes misent en grande partie sur des énergies renouvelables, le portrait est différent en Alberta.

Les combustibles fossiles comme le gaz naturel y représentent près de 85 % de la production totale d’électricité de la province, selon un rapport du gestionnaire du système électrique de l’Alberta (AESO) datant de 2022. Les énergies renouvelables, elles, comptent pour près de 13 %.