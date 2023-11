Fin des activités du CADDEC en Haute-Gaspésie

Depuis 25 ans, l’organisme à but non lucratif (OBNL) se préoccupait de promouvoir et de sensibiliser les citoyens de la Haute-Gaspésie à des enjeux de développement durable, d’environnement et de culture, par le biais d’activités, d'atelierset de conférences.

Le CADDEC gérait notamment la Brigade verte et un jardin communautaire à Sainte-Anne-des-Monts. C'était aussi cet organisme qui veillait, avant 2022, à la gestion et à l'organisation de la Fête du bois flotté en collaboration avec la municipalité.

C'est une charge de travail trop lourde et le manque de bénévoles qui forcent le conseil d'administration du CADDEC à dissoudre l'organisme. C'est beaucoup de stress et beaucoup de choses à gérer pour des gens qui sont des bénévoles et qui travaillent 40 heures par semaine , explique Audrey Blais, membre du conseil d'administration et secrétaire de l’ OBNL .

Le conseil d'administration ne comptait plus que quatre membres, dont Mme Blais, ainsi que la conseillère municipale annemontoise Myriam Belley.

On a patiné, on a fait des recherches, on a voulu s'impliquer, on a posé des questions, mais là, on est essoufflé de porter ça à bout de bras!

Le manque de financement ajoutait aussi un poids à la charge mentale, déjà effritée par l’insuffisance de bénévoles et les responsabilités qui incombaient à la petite équipe du comité.

C’était quand même passablement compliqué , avoue Audrey Blais. On n'avait pas d'argent qui rentrait de façon récurrente, alors pour développer un projet, on avait toujours besoin d'aller déboucher les subventions pour le faire , dit-elle.

Le Conseil d'administration a fait parvenir une lettre dimanche à la Ville de Sainte-Anne-des-Monts concernant l'avenir des actifs de l'organisme.

Le Comité d'aménagement et de développement durable environnemental et culturel ne sera plus en activité à compter du 1er février prochain.