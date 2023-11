Des employés d’Airbus Atlantique, à Mirabel, rejettent une offre de leur employeur

Une centaine de travailleurs de l'usine de Mirabel d'Airbus Atlantique Canada ont rejeté à plus de 98 % une offre salariale présentée par leur employeur dans le contexte du renouvellement de leur convention collective.

Les 105 membres en question, qui sont représentés par l'Association internationale des machinistes et des travailleurs et des travailleuses de l'aérospatiale (AIMTA), fabriquent le tronçon central des avions de la série Global de Bombardier.

Sans contrat de travail depuis le 30 septembre dernier, ils ont rejeté l'offre soumise par leur employeur dans une proportion de 98,8 %, a annoncé dimanche leur syndicat, faisant valoir que l'offre n'était clairement pas à la hauteur des attentes de ses membres.

Quand on regarde le résultat du vote, c'est clair que ça n'a pas passé , a souligné en entrevue l'agent d'affaires du district 11 de l'AIMTA, Éric Rancourt, qui est responsable de la négociation pour l'unité Airbus Atlantique.

Dans son offre, l'employeur proposait un contrat de travail de trois ans qui aurait vu les travailleurs toucher des augmentations salariales de 3 % la première année, puis l'IPC + 0,5 %, jusqu'à concurrence de 3 %, les deux années suivantes.

Or, selon M. Rancourt, cette offre ne tient pas compte de la réalité des deux dernières années couvertes par l'ancienne convention collective, lors desquelles les travailleurs ont touché des augmentations de salaire inférieures à l'inflation.

Les travailleurs ont signé leur première convention collective le 24 avril 2021. Entre le 24 avril 2021 et aujourd'hui, on n'est pas sans savoir qu'il y a eu une pandémie et que l'inflation a atteint des sommets. Donc ce qu'on cherche à avoir, c'est du rattrapage.