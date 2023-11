Un fonds pour la nature à l’Île-du-Prince-Édouard vient de recevoir un don de 47 hectares, soit 117 acres, de terres pour la conservation.

C’est un merveilleux refuge pour la faune et il y a plusieurs écosystèmes différents , explique Simon Andrea, le coordonnateur de l’acquisition des terres au sein de l’organisme sans but lucratif Island Nature Trust.

On retrouve des marais salés, des tourbières, des falaises et des plages de sable et de galets dans cette zone appelée Crown Point, dans la région de Stratford.

Le don a été fait par la famille Judson. Les terres sont peu développées, car la forêt s’est rétablie sur ces anciennes terres agricoles au cours des deux dernières décennies, indique Simon Andrea.

Donald et Virginia Judson ont acheté ces terrains dans les années 1960 pour la ferme familiale. Un représentant de la famille dit que les Judson ont pris grand soin de ces terres.

Nous avons passé notre enfance à jouir de ce que le marais avait à offrir — cueillir des canneberges, chasser le canard à l’automne, jouer dans le marais. Nous suivions les renards et les ratons, attrapions des ménés dans un seau, disséquions les pelotes des hiboux. Nous savions où se trouvait chaque étendue d’eau et nous observions les changements dans le marais, année après année , écrit la famille dans un communiqué.

Ouvrir en mode plein écran Cette carte tirée du site Internet de l'organisme Island Nature Trust montre la zone qui est protégée, délimitée par des traits jaunes. Les terres qui viennent d'être données par la famille Judson sont identifiées par un marqueur rouge et blanc. Les marais salés sont en rose. Photo : Island Nature Trust

Le porte-parole d’Island Nature Trust dit que l’organisme éprouve beaucoup de gratitude à l'endroit de la famille Judson. Les dons de cette ampleur sont rares, mentionne Simon Andrea.

Publicité

Ils comprennent vraiment l’importance de donner et de protéger de telles richesses écologiques , a-t-il dit.

En termes concrets, l’acquisition de ces terres signifie qu’elles ne seront pas exploitées et qu’on gardera les écosystèmes naturels.

Le lieu sera ouvert au public, bien que pour des raisons de conservation, le camping ou les feux de camp n’y seront pas autorisés.

Ouvrir en mode plein écran Une plage dans le secteur Crown Point à l'Île-du-Prince-Édouard. (Photo d'archives) Photo : Island Nature Trust / Ben Russell

Culturellement, l’endroit est important, note Island Nature Trust. On pense en effet qu’il a pu servir de lieu de sépulture pour les Acadiens et les Mi’kmaq.

Ces écosystèmes sont bénéfiques pour les communautés avoisinantes, dit Simon Andrea, car ils stockent le carbone et offrent une protection contre le vent et les ondes de tempête.

Les marais salés peuvent aussi filtrer certains sous-produits agricoles, empêchant les bactéries, les produits chimiques ou le limon de se déverser dans l’océan.

Ouvrir en mode plein écran Une paruline du Canada (Cardellina canadensis) photographiée près du lac Huron, en Ontario, en 2015. Photo : Getty Images / Brian Lasenby

Ils sont aussi importants à la survie de la paruline du Canada (Cardellina canadensis), un oiseau en péril qui est d’une grande importance pour l’organisme.

Publicité

C’est un endroit fantastique pour observer les aigles s’élever au-dessus de nos têtes , souligne enfin Simon Andrea.

Island Nature Trust possède 121 hectares, soit près de 300 acres, de terres protégées.

En 2020, l’organisme avait déjà acheté des terres dans le secteur de Crown Point grâce à des dons du public et du soutien financier d’Environment et Changement climatique Canada.