Des piétons et des cyclistes de Gatineau exigent une réduction de la vitesse sur un tronçon du boulevard Alexandre-Taché, qu’ils estiment dangereux. Ils comptent d’ailleurs déposer une pétition mardi, lors de la séance du conseil municipal.

Selon des associations de quartier, la situation est particulièrement problématique entre la rue Montcalm et le corridor du Rapibus. Les groupes soutiennent que les automobilistes qui empruntent ce secteur roulent régulièrement au-delà de la limite de vitesse de 50 km/h.

Ce n'est pas normal que j’aie peur de marcher sur un trottoir , lance Yesica Macias, qui est membre de l’Association du patrimoine du ruisseau de la Brasserie.

Ouvrir en mode plein écran Yesica Macias est membre de l’Association du patrimoine du ruisseau de la Brasserie. Photo : Radio-Canada / Inès Ali-Khan

Cette dernière rappelle que le tronçon est situé tout près d’une zone scolaire et d’un quartier résidentiel. Elle s’explique mal qu’il y ait seulement une traverse pour les piétons sur une distance de 800 mètres et déplore l’étroitesse du trottoir.

On a la sensation que s’il y a une petite erreur, elle pourrait être fatale. Que ce soit de la part d’un piéton, d’un cycliste ou d’une voiture.

Cette situation s’est d’ailleurs déjà produite par le passé.

J’ai un voisin, une personne aînée, qui s’est fait tuer il y a quelques années , raconte Michel Lefebvre, qui fait partie de l'Association du quartier Millar-Hadley.

J’ai un neveu qui est passé tout près de se faire frapper en traversant l’intersection Millar–Alexandre-Taché, à cause d’une voiture qui roulait trop vite. Ce ne sont pas les exemples qui manquent , soutient-il.

Ouvrir en mode plein écran La pétition réclame que la limite de vitesse soit réduite de 50 km/h à 40 km/h. Photo : Radio-Canada / Inès Ali-Khan

Une pétition en ligne

Pour que les choses changent, Michel Lefebvre a signé la pétition en ligne, qui doit être transmise aux élus du conseil municipal mardi. Dans celle-ci on réclame que la limite de vitesse soit abaissée à 40 km/h, mais selon M. Lefebvre, ce n’est pas la seule action que la Ville devrait poser.

Il faut qu’il y ait plus de contrôles routiers, que les services policiers s’assurent sur une base régulière de faire le contrôle de la circulation et d’intervenir au besoin.

Selon la conseillère municipale du district du Carrefour-de-l'Hôpital, Olive Kamanyana, il serait possible d’aller encore plus loin, en installant des dos d’âne par exemple. Elle croit que la réalisation de ce type d’aménagement nécessite de plus grands investissements de la part du provincial.

Ouvrir en mode plein écran La conseillère Olive Kamanyana appuie les signataires de la pétition. Photo : Radio-Canada / Inès Ali-Khan

On ne pas attendre cet argent-là seulement pour aller faire des interventions nécessaires , argue toutefois Mme Kamanyana.

Pour sa part, le conseiller de Hull–Wright, Steve Moran, croit que la situation sur le boulevard Alexandre-Taché est le symptôme d’un problème plus grand, soit des infrastructures qui ont été conçues principalement pour les automobilistes.

Il faut repenser nos rues en fonction des piétons et des cyclistes, parce que la mobilité durable, c’est l’avenir.

Avec les informations d’Inès Ali-Khan