Violence conjugale : une tragédie à Sudbury ravive les appels à l’action

La découverte du corps d’un homme qui était recherché par la police dans une récente affaire de violence conjugale à Sudbury ravive les appels à l’action pour lutter contre ce fléau.

Rick Jones, âgé de 47 ans, a été retrouvé mort samedi dans un boisé au nord du centre-ville, non loin du lieu où le corps de sa petite amie, Carol Fournier, avait été retrouvé trois jours plus tôt.

La police indique que Carol Fournier est morte des suites d’un traumatisme par objet contondant .

Ça a été vraiment un choc, un moment dévastateur de un, savoir qu’elle est décédée à 40 ans, mais le fait que c’est aussi un homicide , indique l’auteur-compositeur-interprète Stef Paquette.

Il a travaillé dans un bar, il y a longtemps, avec Carol Fournier et garde de très bons souvenirs d’elle, même si les deux ne s’étaient pas vus depuis une dizaine d’années.

C’était une femme avec une joie de vivre, elle avait tout le temps un gros sourire. On a eu tellement de plaisir ensemble, moi et elle.

Les policiers continuent d'enquêter sur le meurtre de Carol Fournier et la mort de Rick Jones , peut-on lire dans un communiqué de la police de Sudbury. Le communiqué confirme aussi que Rick Jones faisait l'objet de deux mandats d'arrêt concernant des incidents de violence conjugale impliquant Carol rapportés les 25 et 29 octobre.

Sur les médias sociaux, les messages de condoléances aux proches de Carol Fournier abondent. De nombreux citoyens demandent également que la violence domestique [soit] prise plus sérieusement .

Je ne sais pas pourquoi on est rendu là en 2023, mais il faut que quelque chose se passe , souligne Stef Paquette.

La découverte des deux corps survient alors que le conseil municipal de la Ville du Grand Sudbury vient d’adopter à l’unanimité une motion déclarant une épidémie de violence conjugale.

Le texte ne contient toutefois pas d’engagement pour la Ville à investir davantage pour lutter contre les violences entre partenaires intimes. La Ville est résolue à appeler les ordres supérieurs de gouvernement à investir davantage dans les services de santé, les services sociaux ainsi que les services policiers.

Oui, c’est peu dans le sens où il n’y a rien qui peut contraindre ou obliger à [poser] des actions très concrètes , réagit la directrice générale du Centre Victoria pour femmes, Gaëtane Pharand.

Le geste posé par les élus est tout de même très important , ajoute-t-elle.

Pour nous, ce que ça veut dire, c’est qu’[...] on y va un peu d’un discours plus public, qui démontre un engagement, une volonté de voir les choses changer. Et depuis qu’on l’a fait, qu’on en parle dans les médias et un peu partout, on a reçu des appels, des personnes qui nous disent : "Maintenant, qu’est-ce qu’on peut faire?"