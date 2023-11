Des milliers de manifestants pro-Palestine se sont de nouveau rassemblés à Montréal, dimanche, pour réclamer un cessez-le-feu. Ils contestent le soutien que le gouvernement Trudeau apporte à Israël et exigent la levée du blocus de la bande de Gaza. Sur leurs pancartes et en slogans, une demande récurrente : « Arrêtez le génocide ».

On souhaite montrer que le peuple canadien ne veut pas être complice de ce génocide , a fait valoir Sarah Shamy, une organisatrice de cette manifestation et membre du Mouvement de la jeunesse palestinienne, rencontrée par Radio-Canada. Elle reproche notamment au premier ministre de ne pas appuyer les démarches pour un cessez-le-feu à l' ONU .

Sur place, des tracts bilingues étaient distribués aux passants, les exhortant à faire pression sur leur député et, par ricochet, sur le gouvernement libéral. Je ne voterai ni pour vous ni pour votre parti lors des prochaines élections si vous ne demandez pas un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt des violences envers la population palestinienne , suggérait le texte du feuillet aux intéressés.

Ouvrir en mode plein écran Des manifestants distribuaient des tracts préremplis pour demander aux députés d'appuyer un cessez-le-feu. Photo : Radio-Canada / Maud Cucchi

Dans une ambiance généralement sereine, le cortège s'est déplacé en milieu d'après-midi vers le consulat général d’Israël, à Westmount Square, sous surveillance policière. Là, des rubans ont été installés pour empêcher les manifestants de s’approcher.

Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Suivre Suivre

La mobilisation ne s'est pas limitée à Montréal. Une cinquantaine de manifestations pro-Palestine ont été organisées partout au pays en fin de semaine. D'autres ont eu lieu au même moment dans le monde entier.

Publicité

Ce n'est pas juif

Il s'agissait de la quatrième fin de semaine de mobilisation propalestinienne depuis le début de l’attaque du Hamas du 7 octobre et l'envenimement du conflit israélo-palestinien.

Une foule de gens de tous les âges, parfois venus en famille, clamaient des slogans déjà entendus : So so so solidarité... avec avec avec... la Palestine! ou, sur une note plus internationale : From the river to the sea, Palestine will be free , et même Intifada! .

Des pancartes en carton sonnaient l’alarme : « Stop the genocide », « Combien d'enfants devront encore mourir avant un cessez-le-feu?!! », et aussi, sur un ton religieux : La Torah exige que toute la Palestine soit rendue aux Palestiniens et redevienne souveraine , pouvait-on lire parmi un groupe ultraorthodoxe de membres de Neturei Karta.

On assiste à un génocide [avec] tellement d’innocents! C’est inacceptable, injuste, ce n’est pas juif, et ce n'est pas seulement un crime devant le droit international, c’est aussi un crime contre les lois juives , a affirmé le rabbin Dovid Feldman au micro de Radio-Canada.

Ouvrir en mode plein écran Des juifs religieux membres de Neturei Karta se positionnent contre l'offensive israélienne à Gaza. Photo : Radio-Canada / Elyse Allard

En tant que juifs, on est d’autant plus préoccupés face à ce qui se déroule supposément en notre nom, a-t-il ajouté. Tristement, notre religion est détournée pour justifier tous ces crimes et ceux des décennies passées. Ce n’est pas le judaïsme.

Publicité

La manifestation s'est déroulée quelques heures après que l’école Yeshiva Gedola, située à Montréal, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, eut été la cible de tirs dans la matinée.

Selon les statistiques du Service de police de la Ville de Montréal, depuis le début de la guerre, il y a un mois, 73 actes haineux contre la communauté juive et 25 contre la communauté musulmane ont été recensés sur l’île de Montréal.

Avec les informations d'Elyse Allard et de Maud Cucchi