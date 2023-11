Une marraine de 12 ans pour la collecte de sang du syndicat des pompiers de Saguenay

La collecte de sang du syndicat des pompiers de Saguenay aura lieu lundi à partir de 13 h à l'hôtel Delta de Jonquière. La jeune Jamie Bouchard sera la marraine de l'événement, alors qu’à 12 ans seulement elle se remet de son deuxième cancer.

Pour traiter son deuxième diagnostic, une leucémie myéloïde aiguë, la jeune fille a nécessité 14 transfusions sanguines et 20 transfusions de plasma.

C'est une forme assez grave parce que c'est un cancer du sang qui est difficile à traiter. C'est comme tes plaquettes, bien tu n’en as pas, alors si tu saignes du nez, bien ça peut ne jamais arrêter. Tu en as besoin alors ils t'en donnent , a raconté la jeune fille lorsque rencontrée par Radio-Canada.

Les dons de sang de la population lui ont sauvé la vie. C’est pourquoi elle a accepté de s’associer à la collecte de sang, pour laquelle plus d'une trentaine de plages horaires sont toujours à combler. Une autre collecte se déroulera mardi à l’école secondaire Charles-Gravel, à Chicoutimi-Nord.

Publicité

Votre geste fait en sorte que plusieurs personnes sont toujours vivantes , a lancé la jeune fille.

Un appel de sa mère également

Lorsque la jeune Saguenéenne a reçu son diagnostic, sa mère, Cindy Poirier, n'a pas hésité à s'impliquer et donner elle-même du sang.

Le premier don, c'est comme briser la glace. Ça fait peur et on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Moi, je n’avais jamais donné avant. On dirait qu'on ne sait pas à quel point c'est important , a-t-elle indiqué, ajoutant qu’elle a réalisé que faire un don de sang était très simple.

Un besoin criant

Partout au Québec, les banques de sang frôlent la pénurie. Lors des traitements de Jamie, chaque transfusion était comptée.

Ils ménageaient, comme on dit. Puis ils sont même allés jusqu'à choisir à qui ils donnaient le sang. Concrètement, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, mais je sauve des vies parce que je donne du sang , a continué la mère de famille.

Aujourd'hui, Jamie est en rémission grâce à un don de cellules souches de sa grande soeur. Des problèmes pulmonaires nécessitent qu'elle passe l'hiver à la maison, mais l'avenir est brillant pour la jeune combattante.

D'après un reportage de Béatrice Rooney