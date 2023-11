À Dauphin, au Manitoba, un fonds a permis à 54 familles ukrainiennes de s'installer dans la région depuis mars 2022. Le Parkland Ukrainian Family Fund a collecté environ 1 million $ en argent et en dons d'objets.

D'après le président du Ukrainian Folk Arts Centre and Museum, Jim Perchaluk, en mettant en place le fonds, son organisation espérait aider au moins deux ou trois familles à s'installer dans le secteur.

Il estime que les nouveaux arrivants de l'Ukraine ont pourvu plus 50 postes dans la communauté, contribuant à l'économie locale. Il y a des gens pour les guider dans la communauté, les aider à rencontrer des employeurs , explique-t-il.

[Les emplois] sont un retour extraordinaire et [les nouveaux arrivants] comptent clairement rester dans notre communauté , ajoute Jim Perchaluk.

Nataliia Khalabuzar et sa fille font partie des personnes qui ont pu bénéficier du fonds. Fuyant la guerre, ce soutien lui a offert une chance de survivre au Canada quand elle est arrivée en mai 2022.

Je n'ai jamais rencontré de gens comme eux [...] Tout ce dont nous avons besoin, moi et ma fille, ils nous aident à l'obtenir.

Des bénévoles l'ont aidée à trouver un service de garde pour sa fille pour qu'elle puisse travailler. Récemment, Nataliia Khalabuzar a aussi pu obtenir un prêt hypothécaire pour acheter une maison.

J'ai déballé mes affaires, c'était bien d'être chez moi.

Yullia Semerak est arrivée avec sa famille en août 2022 et a aussi obtenu du soutien par le Parkland Ukrainian Family Fund. Des bénévoles l'ont aidé à trouver un logement, à accéder à de l'éducation et à combler d'autres besoins.

J'aime cet endroit [...] les gens sont gentils et il y a beaucoup d'occasions à saisir.

Du soutien dans l'intégration

Jim Perchaluk explique que le fonds a été lancé par des bénévoles du Ukrainian Folk Arts Centre and Museum et que la demande a rapidement pris de l'élan.

Les gens ont commencé à dire sur les réseaux sociaux que Dauphin est un endroit agréable et que la communauté était prête à les accueillir , note-t-il.

Quoique le fonds soutient les nouveaux arrivants dans l'obtention d'un logement, de nourriture et de téléphones cellulaires, entre autres, Jim Perchaluk ajoute que l'intégration est aussi importante.

En partenariat avec la Dauphin and District Community Foundation, des cours d'anglais langue seconde ont été organisés dans la communauté. Désormais, Jim Perchaluk dit qu'il salue plusieurs réfugiés qu'ils croisent en anglais et non plus en ukrainien .

Il croit que le Parkland Ukrainian Family Fund pourra demeurer actif encore un an ou deux.

Nous n'aurions jamais pu croire il y a un an et demi qu'il y aurait 54 familles ukrainiennes ici à Dauphin et que nous pourrions les aider directement [...] C'est bien réel aujourd'hui.

Avec les informations de Chelsea Kemp