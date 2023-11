Le talent des artisans au profit des élèves du CFP Val-d’Or

Près d’une soixantaine d’artisans de Val-d’Or présentent leurs œuvres depuis samedi dans le cadre de l’Expo-cadeaux.

Après avoir été relancé l’an dernier, l’événement est de retour à la cafétéria de la polyvalente Le Carrefour.

Les organisateurs estiment avoir accueilli plus de 500 visiteurs samedi et tout autant étaient attendus dimanche.

L’achalandage est très bon, se réjouit Denise Audy Lunam, une artiste peintre de Val-d’Or qui proposait au public des acryliques sur toile et sur bois. On sent que les gens avaient hâte de nous retrouver ici. Les ventes sont bonnes, mais c’est sûr que les gens arrivent avec le même budget, même s’il y a plus d’exposants. Ils y vont pour leur coup de cœur. Pour moi, les commentaires que je reçois sont tout aussi importants que les ventes.

Ouvrir en mode plein écran Le comité organisateur de l’Expo-cadeaux des artisans, un événement au profit du stage international des finissants du CFP Val-d’Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

L’Expo-cadeaux des artisans a été pris en charge cette année par l’équipe du Centre de formation professionnelle de Val-d’Or, qui amasse des fonds pour le voyage de fin d’année des finissants.

Une douzaine d’étudiants des différents programmes du CFP pourront compléter leur formation à Nice dans quelques mois.