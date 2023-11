L’auteur innu Michel Jean en tournée dans sa région natale

L’écrivain et journaliste innu Michel Jean, qui vient de faire paraître un nouveau roman intitulé Qimmik, était de passage au Lac-Saint-Jean au cours des derniers jours. Il en a profité pour rencontrer des élèves autochtones du Pavillon Wilbrod Dufour d’Alma.

Samedi, il a aussi offert une conférence et une séance de dédicaces aux lectrices et lecteurs de la librairie Harvey, à Alma.

Pour moi, c'est important de présenter mes livres dans ma région natale, puis Alma, c'est ma ville natale. C'est là que je suis né. Je n'ai pas grandi là, mais je suis venu très souvent dans ma vie, puis toute ma famille est à Alma aussi. Donc, je suis content de rencontrer les gens, leur présenter le livre [pour que] les gens commencent à le lire, d'avoir leur réaction. Écrire un livre, c'est un acte solitaire, mais après ça, c'est l'échange avec le public qui est agréable , a raconté Michel Jean en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Il était présent pour présenter son tout dernier roman qui expose au grand jour la tragédie des tueries de chiens de traîneaux chez les Inuit du Grand Nord québécois dans les années 1960.

Ouvrir en mode plein écran Michel Jean, qui est chef d'antenne à TVA, s'est fait connaître comme auteur en 2019 avec la publication de Kukum. Photo : Radio-Canada

Qimmik c'est un livre qui raconte un pan sombre de l'histoire du Québec, mais récent. C'est une histoire dont personne ne parle, mais pourtant qui a des conséquences encore aujourd'hui. Moi, j'aime les chiens, donc je suis particulièrement sensible à ça. Mais c'est surtout une histoire que les gens doivent connaître, que je raconte à travers un roman, à travers une histoire d'amour, à travers une histoire de territoire. On ne fait pas la morale aux gens, on n'est pas dans un cours d'histoire, on est dans une histoire qui est un roman. Puis à travers ça, on découvre quelque chose , a poursuivi l’auteur.

Michel Jean, qui est chef d’antenne à TVA, s’est fait connaître avec la publication de Kukum en 2019. Ce livre raconte comment les Innus de Mashteuiatsh ont été dépossédés de leur territoire en raison de l’exploitation forestière, n’ayant plus accès aux lacs et rivières qu’ils fréquentaient depuis des siècles. Le bouquin a d’abord connu un succès en France avant de faire de même au Québec.

Avec les informations de Julie Larouche