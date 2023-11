Les thermopompes gagnent en popularité en Saskatchewan

Le vendeur auprès de l’entreprise Regina Plumbing and Heating Simon Landsman affirme que les thermopompes deviennent de plus en plus populaires en Saskatchewan

Il estime en avoir vendu plus de deux douzaines au cours de cette année et croit que leur vente continuera à grimper en flèche.

Plusieurs personnes veulent utiliser de l’énergie verte et veulent faire des économies sur leurs factures de chauffage , affirme-t-il.

La Réginoise Catherine Gibson a choisi d’installer une thermopompe à air chez elle cet été.

J’ai beaucoup entendu parler des thermopompes et le fait que cela représente l’avenir , affirme-t-elle. Nous avions une vieille chaudière et un climatiseur qui était encore plus vieux, c’était donc évident pour nous de faire le saut.

Catherine Gibson utilise la thermopompe et le générateur d'air chaud à gaz naturel qu’elle a acheté en 2022 pour chauffer sa maison en hiver. Elle ajoute que la thermopompe aide à garder sa maison au frais pendant l’été.

Une thermopompe aide à faire l’air frais à l’intérieur d’une maison en absorbant la chaleur qui se trouve à l’intérieur et le relâche à l’extérieur. En hiver, un revers de processus est adopté, car la thermopompe extrait la chaleur de l’air qui se trouve à l’extérieur, même quand la température est en dessous de zéro, et l’envoie à l’intérieur de la maison.

Dans un énoncé à CBC/Radio-Canada, le gouvernement de la Saskatchewan a affirmé qu’il n’offrira pas de rabais pour des thermopompes à travers SaskEnergy et SaskPower, car celles-ci ne peuvent pas fonctionner en tant que première source de chauffage pour les conditions climatiques qui persistent dans les Prairies .

Le gouvernement fédéral offre des rabais allant jusqu’à 5000 $ pour l’installation des thermopompes et jusqu’à 15 000 $ pour ceux qui font le changement à partir du chauffage au mazout.

Sur son site Internet, le fédéral indique que les nouvelles thermopompes peuvent offrir du chauffage dans des températures allant de –15 °C à –25 °C.

Il ajoute qu’un système de chauffage additionnel est requis dans des cas où la température est plus basse.

Sarah Riddell est une chercheuse en politiques sur l’énergie durable auprès d’Efficacité énergétique Canada.

Elle affirme que des études menées dans des laboratoires et dans le monde réel ont démontré que les thermopompes dernier cri peuvent chauffer même quand la température atteint -30 °C, à cause des avancées technologiques. Si la température descend encore plus, leurs systèmes de secours pour le chauffage sont activés.

Vous pouvez avoir du chauffage dans votre maison à n’importe quelle température que vous voulez , indique Sarah Riddell.

Elle ajoute que l’utilisation des thermopompes n’a pas d’impact immédiat sur le réseau électrique, car à peu près 40 % des maisons au Canada utilisent déjà le chauffage électrique.

Avec les informations d’Ethan Williams