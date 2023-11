L’engouement pour l’achat local ne dérougit pas au marché Etsy

L'effervescence est au rendez-vous lors de la dixième édition du marché des artisans Etsy de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Plus de 90 exposants sont sur place pour rencontrer les visiteurs.

Parmi eux, 45 vivent le marché pour la toute première fois. Ce qui explique cette effervescence, c’est d’abord la présence de nombreux visiteurs.

On ne savait pas à quoi s’attendre avec le contexte économique un peu plus difficile. Samedi, on a eu vraiment un beau raz-de-marée à l’ouverture du marché à 10 heures et ça n'a pas dérougi de la journée. Dimanche, on a encore beaucoup de visiteurs , raconte la propriétaire de la boutique La Meraki et co-organisatrice du marché, Stéphanie Miller.

La foule a tellement afflué samedi que l’organisation a perdu le compte du nombre de personnes totales présentes au cours de la fin de semaine. Cependant, elle souligne qu’il s’agit du plus grand achalandage connu du marché .

Plusieurs visiteurs en ont profité pour débuter leurs emplettes de Noël. Ça fait une sortie, une belle petite sortie avant Noël. On a trouvé plusieurs cadeaux pour différentes personnes de la famille et c’est Québécois donc en même temps, on encourage les produits d’ici , explique l’un d’entre eux.

C’est pour ça que je suis ici, je n’arrive pas à me décider [pour mes cadeaux de Noël] , mentionne en riant Thérèse Lejeune. Il y a tellement de choix!

L’organisation a également élargi ses critères de sélection. Les artisans ne sont plus obligés de tenir une boutique virtuelle sur la plateforme Etsy pour être représentés au marché.

Maintenant, on recherche des gens, des créateurs, des transformateurs du Québec qui font un beau produit unique, durable, de belle qualité. [On recherche] des passionnés.

Les exposants viennent en majorité de la Mauricie et du Centre-du-Québec, mais d’autres viennent aussi de l'Île d’Orléan, de Québec et de Montréal.

Avec les informations de Josée Bourassa et d'Edouard Dubois