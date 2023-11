Une centaine de patineurs de vitesse des Maritimes se sont donné rendez-vous pour la 31e édition de l'Atlantic Cup dans le nouvel aréna de North Rustico, à l'Île-du-Prince-Édouard, samedi et dimanche.

Les sourires étaient sur toutes les lèvres. Après des semaines d'entraînement dans leurs clubs respectifs, ils pouvaient enfin se mesurer à d'autres athlètes venus des quatre coins des Maritimes. Le tout, sans pression.

Ce n'est pas comme une compétition pour savoir qui est le meilleur. On est surtout ici pour s'amuser et améliorer son temps , explique Mathis Brideau, un jeune patineur de 11 ans venu de Tracadie, au Nouveau-Brunswick.

Ouvrir en mode plein écran Le club de patinage de vitesse de l'Île-du-Prince-Édouard compte une trentaine d'athlètes. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Eric Raynard, le président du club de patinage de vitesse de l'Île-du-Prince-Édouard, appuie les propos du jeune garçon.

C'est très important d'avoir des compétitions, parce que l'on apprend beaucoup lors des pratiques, mais c'est vraiment dans les courses avec d'autres patineurs que l'on apprend des leçons.

Hausse des inscriptions

Le patinage de vitesse demeure un sport confidentiel dans les Maritimes. Au contraire d'autres provinces comme le Québec, l'Ontario, l'Alberta ou encore la Colombie-Britannique.

Malgré tout, il est en plein essor. Le nombre d'athlètes grimpe chaque année, davantage depuis la sortie de la COVID-19.

La COVID nous a causé un peu d'ennuis. Le recrutement a stagné pour un bout de temps. Mais on semble être dans la bonne voie. On remarque plus d'intérêt de la part de jeunes. C'est encourageant.

Ouvrir en mode plein écran Les entraîneurs insulaires sont unanimes, le nouvel aréna de North Rustico permet une pratique plus sécuritaire du patinage de vitesse. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

William Lyons peut aussi en témoigner. Ce patineur de l'Île-du-Prince-Édouard a décidé de mettre sa carrière entre parenthèses pour se consacrer à la formation des plus jeunes.

Chaque année, on voit de nouveaux jeunes qui s'essaient au sport. J'espère qu'ils aiment cela , explique-t-il.

Un engouement qui le pousse à donner encore plus de son temps. Il distribue ses conseils deux fois par semaine aux athlètes du club.

Si j'avais eu le même accompagnement dans ma jeunesse, je pense que ma carrière aurait été meilleure. Alors je veux redonner tout ce que je connais à propos de ce sport , raconte-t-il.

Un nouvel aréna qui change la donne

À l'Île-du-Prince-Édouard, le club compte une trentaine d'athlètes, un nombre stable pendant des années lorsqu'ils utilisaient les installations vieillissantes et inadaptées du Centre Eastlink de Charlottetown.

Ouvrir en mode plein écran En plus de l'amélioration de la sécurité, le club de patinage de vitesse insulaire a aussi perfectionné son matériel technologique lié aux courses. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Mais grâce aux Jeux du Canada, un aréna flambant neuf a ouvert ses portes à North Rustico en février 2023. Les patineurs sont déjà tombés en amour avec les installations.

C'est génial d'avoir un aréna plus professionnel. En plus, les bénévoles sont très gentils. Il y a même du monde qui nous encourage à chaque début de course. On se sent aimé , explique Juliette Jacob, une patineuse de 14 ans.

Eric Raynard est aussi ravi de ce déménagement. Il insiste sur l'amélioration de la sécurité des athlètes.

Avant, c'était difficile. La glace était étroite. Les murs étaient trop proches en cas de chute à haute vitesse. Ce n'était pas assez sécuritaire. Ici, on a plus d'espace et c'est plus sécuritaire si quelqu'un tombe.