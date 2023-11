La Sarre consacre 10 M$ pour son programme triennal d’immobilisation

La Ville de La Sarre a adopté cette semaine son Programme triennal d'immobilisation 2024-2026.

Pour les trois prochaines années, la municipalité prévoit investir près de 10 millions de dollars.

L'environnement et les infrastructures souterraines accaparent la plus grosse part du budget avec plus de 5,8 millions, pour entre autres un changement de pompes, de compteurs d’eau et des projets de réfection de conduites d'eau.

La municipalité a aussi l'intention de mettre 1,5 million de dollars dans son parc immobilier, dont l'achat d'un nouveau camion de pompiers en 2025.

85% des travaux vont au maintien des services tandis que 15% au développement de nouveaux services.

63% des investissements sont financés par des subventions et 30% par un emprunt à long terme, indique un document de la municipalité.

Le maire Yves Dubé dit qu'il s'agit de prévisions et que son administration demeure prudente et prête à s'adapter au besoin.

On n'a jamais augmenté à La Sarre le compte de taxes pour payer notre dette. Au contraire, on fait une planification la plus rigoureuse possible [...] On s'est privés de quelques investissements les années passées pour se donner une marge de manœuvre, là on l'a, puis on investit dans notre réseau et nos équipements , explique-t-il.

Je tiens à rassurer les citoyens, on fait une saine gestion des finances publiques, c'est très important.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de La Sarre, Yves Dubé. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Le conseil municipal souhaite aussi limiter la hausse des taxes alors que l'administration est en pleine période de préparation du budget de 2024.

Là aussi, le maire Yves Dubé tente de se faire rassurant, et promet de tout faire pour ne pas alourdir le fardeau fiscal des contribuables.

Il rappelle toutefois qu'avec un contexte économique difficile qui touche aussi sa municipalité, les citoyens devraient s'attendre à une augmentation de leurs taxes foncières. On va faire notre budget de façon responsable, respecter la capacité de payer des gens. Par contre, les gens vont devoir s'attendre éventuellement à une hausse des taxes [...] Ce serait utopique de penser qu'il n'y aura pas d'augmentation , explique Yves Dubé.

Ce dernier promet de faire son possible pour limiter, au maximum, l'augmentation qui sera, espère-t-il, raisonnable, qui respecte la capacité de payer des citoyens.

En 2023, les taxes ont augmenté de 4,5 % à La Sarre pour un budget équilibré de 15,8 millions de dollars.