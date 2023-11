En faveur ou contre le tramway à Québec : les deux camps dans la rue

Imposée par le gouvernement Legault pour que la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) donne son avis sur le meilleur projet de transport structurant à Québec, la mise sur pause du projet de tramway pour six mois a galvanisé les troupes. Quelques centaines de personnes se sont donné rendez-vous dans deux rassemblements distincts dimanche.

Sans le vouloir, le député de Taschereau, Étienne Grandmont, en faveur du tramway, a résumé en une phrase le plan des deux camps avec ces rassemblements. Là, là, ce qu'on comprend, c'est qu'on a six mois devant nous autres pour mobiliser l'opinion publique.

Ouvrir en mode plein écran Une manifestation a commencé à midi dimanche où des centaines de participants ont marché du parc de l'Amérique- Française jusqu'à l'Assemblée nationale. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Non loin de l'Assemblée nationale, des citoyens en faveur du projet ont martelé que le tramway est le meilleur projet pour la ville de Québec. Les organisateurs ont pu compter sur de nouveaux militants. J'ai fait partie de la majorité silencieuse pendant trop longtemps, a affirmé une participante. Je pense que c'est important d'être ici aujourd'hui pour appuyer et donner un message à notre maire qui a bien travaillé pour nous, mais aussi pour dire c'est assez, là, je vais m'impliquer.

Ouvrir en mode plein écran Parmi les manifestants, plusieurs politiciens étaient présents comme Étienne Grandmont de Québec solidaire et la conseillère municipale Mélissa Coulombe-Leduc de Québec Forte et Fière. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

L'ancienne députée Agnès Maltais espère que la période de pause ne servira pas à étouffer le projet. Moi je vis ici dans le quartier. Il y a plein de travaux qui ont été faits pour le tramway, il y en a pour 500 millions d'enclenchés, alors ça n'a aucun sens, c'est déraisonnable la décision du gouvernement, je ne la comprends pas.

Dans la foule se trouvait aussi Maude Mercier-Larouche, vice-présidente du comité exécutif à la Ville de Québec et présidente du RTC . Elle a profité du moment pour montrer son soutien au maire Bruno Marchand, pour qui les derniers jours ont été difficiles. Le maire de Québec a tout donné pendant deux ans, a affirmé Mme Mercier-Larouche. Et il ne l'a pas fait par volonté électoraliste, c'est important de le dire. On le sait que le projet de tramway a été un projet polarisant dans le débat public. Il n'a jamais abandonné parce qu'il croyait férocement à ce projet-là parce que c'est un projet pour le bien commun.

Ouvrir en mode plein écran Des centaines de manifestants se sont réunis à Québec afin de montrer leur appui au tramway. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Au nord de la ville, à la place Jean-Béliveau des centaines de citoyens qui ne veulent pas de tramway ou du projet tel qu'il est présenté étaient réunis. Plusieurs personnes rencontrées ont dit vouloir rester vigilantes .

Faut que ça arrête ce projet-là, ça n'a pas d'allure, a lancé un opposant. On voit les dépassements de coûts […], des milliards garochés comme si c'était de l'argent Monopoly.

Le porte-parole du parti municipal Respect citoyen, Stéphane Lachance, rappelle lui aussi que les prochains mois pendant l'analyse de la CDPQ seront cruciaux pour son camp. On a peut-être gagné une partie, mais on n'a pas gagné encore la guerre.

On veut ramener le rapport du BAPE , a affirmé pour sa part le chef par intérim d'Équipe Priorité Québec, Patrick Paquet. Le fameux rapport du BAPE , on veut le ramener sur le tapis et on veut qu'il soit étudié d'une façon professionnelle par la Caisse de dépôt. C'est super important pour, pas 30-40 ans, pour les 100 prochaines années.

Ouvrir en mode plein écran Des opposants au tramway souhaitent que Québec tourne le dos au projet pour de bon. Photo : Radio-Canada

Stéphane Lachance martèle que tous les opposants au projet de tramway ne sont pas contre un projet de transport en commun structurant. Le problème du projet qui nous était présenté, relate-t-il, c'est qu'il devenait en compétition avec les automobiles, les piétons et les cyclistes. On est pour un projet de transport collectif qui va permettre d'améliorer la vie des gens, d'accentuer la vitesse de déplacement, mais il ne doit pas être en compétition avec les automobiles.

Il veut que le gouvernement sache que si on nous arrive avec un projet de REM pour Québec, avec des espèces de ponceaux de béton qui permettent de contourner sans affecter les automobiles, il n'y a pas de problème, on va être en accord et on va les appuyer.

avec les informations de Louis-Philippe Arsenault et Philippe L'Heureux