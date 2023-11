Trois entreprises travailleront ensemble pour réaménager l’Olympic Plaza

La Calgary Municipal Land Corporation (CMLC), Arts Commons et la Ville de Calgary ont annoncé que trois entreprises ont été choisies pour former l'équipe de conception chargée de la transformation de l'Olympic Plaza.

Il s'agit de la firme torontoise gh3 Architecture, Urban Design and Landscape Architecture et de deux firmes montréalaises, CCxA Landscape Architecture and Urban Design et Belleville Placemaking, a dévoilé la présidente de la CMLC , Kate Thompson, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue jeudi à l'Olympic Plaza.

Ouvrir en mode plein écran Kate Thompson, présidente et directrice générale de la Calgary Municipal Land Corporation, espère que la transformation de l'Olympic Plaza permettra de dynamiser l'espace. Photo : Radio-Canada / Dave Gilson

La CMLC indique que le processus d'appel d'offres a été très compétitif.

Le budget de Calgary pour 2023-2026 a alloué 40 millions de dollars pour les coûts de lancement du projet associés à la rénovation de l'Olympic Plaza. Ce montant s'inscrit dans le cadre des 108 millions de dollars que la ville consacre aux initiatives de revitalisation du centre-ville.

Un espace pour tous les habitants de la ville

Située le long de la Macleod Trail sud-est, entre la 7e et la 8e avenue, l'Olympic Plaza a été construite pour les cérémonies de remise des médailles des Jeux olympiques d'hiver de 1988.

Maintenant, 35 ans plus tard, l'espace public vieillit, a dépassé son mandat et les coûts de son cycle de vie , indique la Ville de Calgary sur la page de son site internet consacrée au projet.

La CMLC précise que le réaménagement de l'esplanade sera coordonné avec la remise à neuf du complexe Arts Commons, dont le coût s'élève à 480 millions de dollars. L'objectif est de créer une synergie entre les deux projets lors du processus de conception.

En collaboration avec des experts en ingénierie, en conception d'éclairage, en accessibilité et en conception acoustique et théâtrale, l'équipe créera un espace extérieur moderne et inclusif pour les événements et les rassemblements , explique l’organisation.

Ouvrir en mode plein écran La Ville de Calgary et la Calgary Municipal Land Corporation vont de l'avant avec un plan de rénovation majeure de l'Olympic Plaza, parallèlement aux travaux en cours pour moderniser le complexe Arts Commons adjacent. Photo : Radio-Canada / Marie Mounier

Il y aura une cohésion harmonieuse avec Arts Commons et un équilibre holistique et organique entre les espaces situés à l'intérieur et à l'extérieur, ajoute la CMLC .

Pat Hanson, fondatrice et directrice artistique de la firme gh3, estime que son équipe pourra donner un nouvel avenir à l'Olympic Plaza en faisant en sorte que l’esplanade ait un impact transformateur sur la ville ainsi que sur la vie quotidienne de ses habitants.

Cette dernière souligne que l'emplacement du projet, ainsi que l'intention de créer une synergie entre les espaces du centre-ville, a motivé l'intérêt de sa firme à participer à la réalisation du projet.

Ouvrir en mode plein écran Pat Hanson est fondatrice de la firme torontoise gh3, une des trois entreprises choisies pour former l'équipe de conception chargée de la transformation de l’Olympic Plaza. Photo : Radio-Canada / Dave Gilson

Il faut que la conception des lieux soit accessible, dégagée et qu'elle permette à de multiples types d'activités de s'y dérouler , explique Pat Hanson.

Kate Thompson souligne que la plaza revêt une grande importance pour les Calgariens et les Calgariennes.

En étudiant ce qu'il était possible de faire avec l'Olympic Plaza, nous savions qu'il ne s'agissait pas seulement de l'espace physique, mais aussi de la manière dont nous allions animer cet espace.

Le processus de réaménagement de l'Olympic Plaza se poursuivra jusqu'en 2024.

Avec les informations de Dave Gilson et Lily Dupuis