Des panneaux de couleur sur la route 175 pour mesurer la visibilité en temps réel

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) réalise actuellement un projet-pilote sur la route 175 dans la réserve faunique des Laurentides, pour mieux informer les automobilistes en cas de poudrerie. Situés entre les kilomètres 104 et 110, des panneaux de couleur servent à tester un système de détection de visibilité, dans ce secteur où les accidents sont plus fréquents.

Le projet, commencé sous une autre forme il y a quelques années, permettra d’informer les automobilistes des conditions routières en temps réel.

Au départ, dès 2020-21, c'est un projet pilote qui servait notamment à détecter la poudrerie par un système d'intelligence artificielle. Il y a des caméras qui sont placées à ces endroits-là, donc on effectue des essais depuis 2020-21 pour regarder la possibilité d'instaurer un système qui pourrait capter justement les épisodes de poudrerie et avertir presque en temps réel les automobilistes de la présence de poudrerie , a commencé par expliquer Nicolas Vigneault, porte-parole du MTMD .

Ouvrir en mode plein écran La visibilité est déterminée à l'aide de caméras. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Cette section est située à une vingtaine de kilomètres de l’Étape, du côté de Québec. C’est un secteur où la poudrerie et le brouillard sont fréquents.

La seconde portion du projet pilote a vu l’arrivée des panneaux et d’un système de caméras placées à des distances précises.

Si la caméra peut voir le panneau, c'est-à-dire s'il y a une visibilité de 0 à 250 mètres, ça veut dire que la visibilité est en quelque sorte pratiquement nulle dans le secteur selon les critères du Québec511 et les critères précis qu'utilise le ministère des Transports. Si vous voyez le panneau, par exemple, qui est entre 250 mètres et 500 mètres, ça veut dire que la visibilité est réduite et si la caméra, par exemple, est capable de voir le panneau qui est à 500 mètres, ça veut dire que la visibilité est bonne , a-t-il poursuivi.

Ouvrir en mode plein écran Les panneaux sont installés entre les kilomètres 104 et 110 dans la réserve faunique des Laurentides. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Les panneaux de couleur devraient y être retirés à la fin de l’hiver.