Des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique Okanagan développent un outil de surveillance génétique qui pourrait révolutionner la façon dont les écologistes étudient les populations de pikas américains, et même donner un aperçu de la façon dont les changements climatiques affectent leur habitat.

En analysant l’ADN de ce petit mammifère herbivore cousin du lapin, notamment dans leurs excréments, des chercheurs pense bientôt pouvoir suivre des pikas de façon individuelle, surveiller l'interconnectivité entre les différentes populations du petit animal qui vit dans les montagnes, et enregistrer l’évolution de ces populations en temps quasi réel.

Les récentes améliorations apportées à l’accessibilité et les prix plus abordables des technologies de séquençage de l’ADN ont ouvert la porte à une compréhension plus approfondie de l’espèce.

Sentinelles du climat

Publicité

Le pika d’Amérique peut être trouvé à haute altitude dans certaines parties des Rocheuses canadiennes et de la chaîne côtière de la Colombie-Britannique, dans des habitats rocheux et arides avec peu de végétation.

Selon l’écologiste de Parcs Canada Tony Einfeldt, les pikas sont considérés comme l’une des espèces les plus vulnérables aux changements climatiques. À mesure que la température augmente, les forêts s’étendent vers des altitudes plus élevées réduisant ainsi l’espace de leur habitat.

Des températures plus chaudes peuvent aussi diminuer le manteau neigeux hivernal dont l’espèce dépend pour se protéger pendant l’hiver et diminuer la quantité de nourriture disponible.

Les biologistes s’attendent à ce que les pikas soient contraints de se déplacer de plus en plus vers des altitudes plus élevées, ce qui pourrait isoler davantage les populations les unes des autres, un facteur de déclin courant chez de nombreuses espèces.

La sensibilité des pikas aux changements climatiques en fait une excellente espèce indicatrice, une sentinelle du climat disent de nombreux experts.

Ouvrir en mode plein écran L'habitat rocheux des pikas, que l'on trouve dans diverses chaînes de montagnes au Canada et aux États-Unis, devrait lentement disparaître à mesure que le climat se réchauffe et que les forêts s'étendent vers des altitudes plus élevées. Photo : Tony Einfeldt

Aux États-Unis, des preuves limitées montrent que certaines populations de pika ont une certaine capacité d'adaptation, mais que d’autres connaissent un déclin généralisé. L’état des populations canadiennes est moins bien connu, en grande partie en raison du manque de données génétiques, souligne la chercheuse Kate Arpin de l’Université de la Colombie-Britannique Okanagan.

Publicité

Elle espère que l’outil de surveillance génétique qu’elle et ses collaborateurs ont construit pourra bientôt changer cela.

Même si elle avoue que ce type de surveillance génétique est très nouveau, des avancées ont été réalisées pour d’autres espèces, entre autres les ours polaires et les cerfs.

L’utilisation de ce type d’outils de surveillance génétique est certainement prometteuse , croit-elle en précisant que si l’échantillonnage est effectué sur plusieurs années, il pourrait potentiellement être possible d’observer l’évolution de l’espèce à travers ses excréments.

Ouvrir en mode plein écran Les efforts actuels de surveillance des pikas consistent à se rendre dans leurs habitats et à compter le nombre de tas de foin que les pikas rassemblent comme source de nourriture hivernale. Photo : Tony Einfeldt

Si les chercheurs parviennent à obtenir une grande précision avec les échantillons de matières fécales, cela signifierait une changement d’approche pour les écologistes de Parcs Canada qui surveillent les pikas.

En général, nous essayons d’éviter de toucher des crottes, avoue Tony Einfeldt, mais nous avons enfilé nos gants en caoutchouc et sommes allés à la recherche des crottes les plus fraîches et les meilleures que nous puissions trouver.

Avec les informations de Darius Mahdavi