Un projet de graffitis pour contrer le vandalisme à Témiscaming

Un projet de « graffitis d’art » du Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue sera réalisé sur le territoire de la ville de Témiscaming.

Il va permettre de transformer le sentier des pipelines, un lieu touristique actuellement vandalisé, en un endroit artistique et culturel.

Des jeunes adolescents de toutes les communautés du sud du Témiscamingue seront invités à peindre des graffitis.

L'idée des graffitis est née d'un sondage mené l'an dernier auprès des jeunes et visait à connaître leur avis sur la hausse des actes de vandalisme. La réponse était très claire, c'était vraiment parce qu'on n'a [les jeunes] rien à faire ajoute la responsable.

Au cours des dernières années, on a vu à Témiscaming une grosse augmentation des actes de vandalisme et de méfaits.

Dans le même sondage qui impliquait plusieurs partenaires et intervenants, les jeunes qui voulaient trouver des activités pour occuper leur temps libre ont exprimé le souhait de réaliser des murs de graffitis. Un projet similaire réalisé à Notre-Dame-du-Nord a eu du succès, précise Geneviève Champagne.

Publicité

Le projet en gros, c'est pour contrer le vandalisme, c'est vraiment de donner des activités pour qu'ils [les jeunes] puissent faire des choses constructives et positives , dit l'intervenante.

Le choix du sentier des pipelines, de gros tuyaux géants en métal, est un endroit que les jeunes fréquentent déjà. C'est une place où il y'a déjà des graffitis, qui ne sont pas vraiment adéquats. Et puis il y a beaucoup de délinquance et de consommation sur place. J'ai vraiment pensé que c'était l'endroit idéal pour faire ça, pour qu'eux-mêmes puissent s'approprier leur propre lieu, et puis montrer à la communauté, aux adultes, qu'ils sont capables de faire quelque chose de créatif, de positif , insiste la responsable du projet.

Les jeunes seront impliqués dans le projet du début à la fin et c'est eux qui devront choisir quel dessin sera réalisé, les couleurs, les thématiques , sous la supervision de l'artiste et propriétaire de Tatouage le Wendigo de Rouyn-Noranda, Marc-André Boucher.

Plusieurs étapes seront nécessaires avant de concrétiser le projet, notamment des ateliers sur les graffitis, des rencontres notamment en présence d'un agent de la Sûreté du Québec pour parler de vandalisme, les méfaits, les graffitis. Il va parler des lois sur des graffitis, expliquez pourquoi c'est légal à certains endroits et non ailleurs , dit-elle, ajoutant qu'un vernissage aura lieu à la fin du projet.

La réalisation des graffitis qui impliquera environ 25 jeunes aura lieu au printemps 2024 et le conseil municipal de Témiscaming a approuvé une aide financière de 3520 $.