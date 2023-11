Coupe du monde d’Obihiro : une septième place au 3000 mètres pour Valérie Maltais

La Baieriveraine Valérie Maltais a pris le septième rang dimanche au 3000 mètres à la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste d'Obihiro au Japon.

Elle a terminé tout juste derrière sa compatriote Ivanie Blondin. L’épreuve a été remportée par la Norvégienne Ragne Wiklund. Maltais a enregistré un chrono plus lent de 4,3 secondes.

Ça s’est quand même bien passé, mais j’ai définitivement commis une erreur tactique parce que j’avais encore de l’énergie après la course. C’est difficile d’être déçue parce que je me suis bien sentie et j’ai bien patiné , a indiqué Valérie Maltais, dans une déclaration écrite transmise par l’agence Sportcom.

Au cours des trois jours de compétition, Maltais a brillé en remportant une médaille d'argent à la poursuite par équipes samedi puis en terminant en 4e place au départ groupé vendredi. Elle a également terminé 10e au 1500 mètres samedi.

En entrevue jeudi lors de l’émission C’est jamais pareil, la patineuse avait dit viser une médaille individuelle, ce qui serait une première depuis qu’elle a fait la transition à partir du patinage de vitesse sur courte piste.

La prochaine Coupe du monde aura lieu à compter de vendredi à Pékin, en Chine.