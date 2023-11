Les changements climatiques se font ressentir au parc national Kouchibouguac

Au parc national Kouchibouguac, certaines dunes ont bougé de près d'un kilomètre dans les deux dernières décennies. Et ce n’est que le début des impacts liés aux changements climatiques, selon le scientifique des écosystèmes du site.

De plus en plus, le travail de David Mazerolle est axé autour des changements climatiques.

La plupart des autres grandes questions qui intéressent les écologistes sont aussi liées aux changements climatiques , dit le scientifique des écosystèmes au parc national Kouchibouguac. On ne peut pas s’en sauver.

On parle d’un littoral qui commence à changer beaucoup plus vite qu’il ne changeait auparavant. Tout ce qui est côtier a tendance à être dynamique […] On remarque des changements rapides qui sont surtout reliés aux grandes tempêtes , poursuit-il.

Le Nouveau-Brunswick a connu son lot des grandes tempêtes depuis quelques années, dont Dorian, Fiona et Lee.

Dans le parc, on a eu une construction naturelle d’une nouvelle dune où le sable a été déposé et la dune s’est allongée d’un kilomètre , donne en exemple David Mazerolle.

De plus, les glaces permettent normalement de protéger le rivage. Dans le cas où elles diminuent ou ne sont pas présentes, le littoral devient plus vulnérable aux impacts de l’hiver.

Si les changements climatiques affectent le littoral, ils affectent aussi les activités qui s’y déroulent.

Déjà, la saison de ski de fond est maintenant moins longue à Kouchibouguac.

On va éventuellement avoir une saison hivernale qui va être beaucoup plus courte , dit David Mazerolle.

La disparition des espèces à venir

David Mazerolle ajoute que le déclin de certaines espèces végétales qui ont une importance culturelle pour les communautés autochtones ou acadiennes a déjà commencé dans la région.

Parmi celles-ci, le sapin baumier, l’épinette, le peuplier faux-tremble et le bouleau blanc.

Ouvrir en mode plein écran Le peuplier faux-tremble est l'arbre le plus répandu de l'Amérique du Nord. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon Deschamps

Des espèces qui caractérisent nos forêts , souligne le scientifique. À la fin du siècle, ces espèces-là ne vont plus être capablea de se régénérer dans notre nouveau climat.

Certaines de nos espèces les plus typiques dans nos forêts vont éventuellement disparaître.

David Mazerolle affirme que l’équipe du parc commence à mieux cerner le problème.

Pour ce qui est de la restauration de l’habitat, les scientifiques ont maintenant le regard tourné vers l’extrême sud de la province, pour s’inspirer d’espèce d’arbres plus adaptés à des climats plus chauds.

[Parce que] lorsque l’on va planter des arbres, est-ce vraiment logique de planter des arbres qui ne vont pas pouvoir se régénérer dans une cinquantaine d’années? , explique David Mazerolle.

Les parcs provinciaux, ces microcosmes climatiques

L’équipe du parc Kouchibouguac travaille beaucoup avec des chercheurs et partenaires régionaux afin d’élaborer de nouveaux moyens d’atténuer les impacts climatiques.

Les leçons qui peuvent être apprises dans des endroits comme des parcs régionaux vont avoir un usage dans le territoire plus large, c’est sûr , dit David Mazerolle. C’est un terrain de jeu pour la recherche.

Ouvrir en mode plein écran David Mazerolle était panéliste au webinaire en ligne ''Sables en mouvement : Impacts climatiques côtiers au Parc national Kouchibouguac'', le 9 novembre 2023. Photo : Gracieuseté : David Mazerolle

Si repenser la restauration de l’habitat est l’une des méthodes utilisées pour mieux faire face aux changements climatiques au parc, se tourner vers des méthodes plus naturelles pour contrer l’érosion du littoral est également une solution viable, selon David Mazerolle.

Désormais, il faudra avoir des discussions ouvertes et franches pour s’adapter aux changements climatiques, selon le scientifique.

Il y a 20 ans, on en parlait déjà, mais c’était plus abstrait. On savait que ça allait devenir un problème , dit-il. Mais maintenant, on voit vraiment des changements sur le territoire. C’est clair qu’on ne peut plus remettre ça.

David Mazerolle rappelle que les régions côtières sont souvent d’une grande importance culturelle pour les communautés locales.

Avec les informations de l'émission L'heure de pointe - Acadie