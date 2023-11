Une application pour aider à déterminer si votre chat a mal

Une application d’intelligence artificielle tente d'aider les vétérinaires et les propriétaires de chats à évaluer si l'animal ressent de la douleur.

Tably a été développé par une femme de Calgary, Susan Groeneveld. Ils cachent leur douleur. Quand un chat a mal, il va se cacher sous le lit, contrairement à un chien qui se présentera au propriétaire, comme le font les enfants. Je me suis dit que ça serait cool si les gens savaient si leur animal a de la douleur , explique-t-elle.

L’application utilise des algorithmes pour évaluer la douleur basée sur des normes développées par des vétérinaires.

Susan Groeneveld souligne que lors des premières étapes de développement de l’application, une version gratuite a été rendue disponible et a été téléchargée 54 000 fois en une semaine.

Au cours de la dernière année, l’application a été testée par des propriétaires de chats et des vétérinaires en Europe, aux États-Unis et au Canada. En janvier, elle sera commercialisée en France, à Singapour et aux États-Unis.

Nous pensons que la technologie rendra les diagnostics plus précis, car il y a moins de biais humains dans l’évaluation , dit Susan Groeneveld

La vétérinaire Liz Ruelle de la clinique Wild Rose Cat à Calgary fait partie du comité consultatif de l’application. Elle a eu la chance d’utiliser l’outil dans sa clinique pendant la phase de tests et prévoit la prescrire à certains propriétaires de chats, entre autres les félins gériatriques et ceux qui ont subi une intervention chirurgicale.

Ouvrir en mode plein écran Liz Ruelle en compagnie de son patient Shadow. Photo : Fournie par Liz Ruelle

Lorsqu’un chat ressent de la douleur, la position de ses yeux et de ses paupières ainsi que de ses oreilles change. Quand je suis triste, que j’ai mal, mes muscles faciaux s'affaissent. Pour les chats, au lieu d’avoir de belles moustaches droites, elles descendent le long du visage , explique-t-elle.

Pour l’instant, l’application n’est destinée qu’à un usage vétérinaire, mais une version pour les propriétaires d’animaux est éventuellement prévue.

Avec les informations de l'émission Calgary Eyeopener