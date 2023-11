Des centaines de milliers d'Espagnols ont manifesté dimanche à l'appel de la droite pour protester contre la future loi d'amnistie des indépendantistes catalans, concédée par le premier ministre Pedro Sanchez en vue de s'assurer de leur soutien pour être reconduit au pouvoir.

Perçue par une partie de la société espagnole comme une atteinte à l'État de droit, cette amnistie très controversée survient six ans après la tentative de sécession de la Catalogne, qui a constitué en 2017 une des pires crises politiques de l'Espagne contemporaine.

Au total, plusieurs centaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues de 52 grandes villes du pays à midi, heure locale, pour dire non à l'amnistie , et ce, à l'appel du Parti populaire (PP), principale formation de l'opposition de droite, selon les chiffres de plusieurs préfectures rassemblés par les médias espagnols.

Nous ne nous tairons pas jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles élections.

Cette mobilisation va bien au-delà du Parti populaire, a ajouté Alberto Núñez Feijóo, qui est arrivé en tête des élections législatives du 23 juillet mais qui a échoué à être investi premier ministre, faute de soutiens suffisants au Parlement.

Ouvrir en mode plein écran Le chef du Parti populaire, Alberto Núñez Feijóo, a pris la parole durant la manifestation qui a eu lieu à Madrid dimanche. Photo : Getty Images / AFP/THOMAS COEX

Dans la capitale, près de 80 000 manifestants, selon la préfecture, ont formé une marée de drapeaux espagnols rouges et jaunes, sur et autour de la place centrale de la Puerta del Sol, aux cris de Pedro Sanchez, démission! ou avec des pancartes indiquant par exemple Fin à l'inégalité régionale ou Sanchez, tu romps la nation et crées de la crispation .

Loi d'amnistie des indépendantistes catalans

Deuxième du scrutin, le socialiste Pedro Sanchez est désormais assuré d'être reconduit au pouvoir par le Parlement la semaine prochaine grâce à l'appui des députés de la formation de l'indépendantiste catalan Carles Puigdemont, principale figure de la tentative de sécession de 2017, qui a fui en Belgique pour échapper aux poursuites judiciaires.

En échange de son soutien, le parti de Puigdemont, Ensemble pour la Catalogne (Junts per Catalunya), a obtenu une loi d'amnistie des indépendantistes poursuivis par la justice, principalement pour les événements de 2017, ainsi que l'ouverture de négociations portant entre autres sur la question de la reconnaissance de la Catalogne comme nation .

La droite espagnole, une partie de la magistrature ainsi que certains dirigeants modérés du Parti socialiste de M. Sanchez considèrent que cette mesure d'amnistie va à l'encontre des principes d'égalité et d'unité territoriales et de la séparation des pouvoirs.

Ouvrir en mode plein écran Un manifestant tient une affiche à l'effigie de Carles Puigdemont, le chef du parti indépendantiste catalan, «Ensemble pour la Catalogne». Photo : Getty Images / AFP/OSCAR DEL POZO

Dans la foule à Madrid, drapée d'un drapeau espagnol, Laura Díaz Bordonado, une avocate de 31 ans, confie ressentir non seulement de la colère et de l'indignation mais aussi de la peur concernant cette alliance politique.

Un peu plus loin, Alberto, un professeur de 32 ans qui vote lui aussi à droite, dénonce un pacte signé dans le dos de tous les Espagnols qui sont ici .

Intervenant lors du congrès des socialistes européens à Malaga, dans le sud de l'Espagne, Pedro Sanchez, au pouvoir depuis 2018, a appelé samedi le Parti populaire à accepter le résultat des urnes et la légitimité du gouvernement que nous allons bientôt former .

Le parti d'extrême droite Vox s'est joint dimanche aux rassemblements du PP avant de participer à des manifestations devant les sièges du Parti socialiste espagnol (PSOE) dans le pays.

À Madrid, le chef de Vox, Santiago Abascal, a appelé à une mobilisation permanente et croissante pour éviter le coup d'État que représente l'accord entre les socialistes et les indépendantistes catalans.

Ouvrir en mode plein écran Des manifestants se sont rassemblés devant le siège du Parti socialiste espagnol à Madrid dimanche. L'établissement a été la cible de plusieurs rassemblements dans le courant de la semaine. Photo : Getty Images / AFP/OSCAR DEL POZO