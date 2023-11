Le grand retour du Tamagotchi?

Le Tamagotchi semble faire son grand retour, du moins à Toronto. Une Torontoise a créé un club pour ce jouet qui était à la mode dans les années 90. Une réunion était organisée dimanche au parc Allan Gardens et deux des membres y ont célébré le mariage de leurs Tamagotchis.

Après avoir retrouvé son vieux Tamagotchi, Twoey Gray a décidé de créer un club rassemblant des personnes à la recherche de cet animal de compagnie virtuel.

1:55 Le petit jeu de la taille d’un porte-clés qui visait à montrer aux enfants comment prendre soin d’un animal s’est vendu à plus de 76 millions d’exemplaires, entre 1996 et 2010. Photo : Fournie par William Maneja

La femme de 28 ans a collé des affiches dans toute la ville et mis en ligne une annonce invitant les amateurs à une réunion.

Je n'avais aucune idée de qui allait venir , dit-elle. J'ai juste fait une affiche qui disait : ''Mon Tamagotchi n'a pas d'amis : événement d'amitié'', avec la date et l'heure.

Plus de dix personnes se sont présentées à la première réunion et encore plus à la réunion suivante, raconte-t-elle. Le groupe dispose désormais d'un compte Instagram, et les membres restent en contact entre les réunions. La troisième réunion du Toronto Tamagotchi Club a eu lieu dimanche au parc Allan Gardens.

William Maneja, 27 ans, était l'un des participants à la première réunion. Il compte plus de 20 Tamagotchis dans sa collection. C’est un de ses Tamagotchis et celui de Mme Gray qui se sont mariés lors de la réunion de ce dimanche.

C'est cool de voir que d'autres personnes jouent encore avec eux , dit-il. Même si ce n'est pas ce qu'il y a de plus tendance en ce moment.

Attachement émotionnel

Selon Seung Hwan Mark Lee, professeur et doyen associé de l’École de gestion Ted Rogers de l’Université métropolitaine de Toronto, ce jouet japonais en forme d'œuf qui était à la mode dans les années 90 apporte quelque chose que la gamme infinie d'applications et de divertissements d'aujourd'hui ne peut en grande partie pas offrir.

Nous n'achetons pas vraiment les Tamagotchis pour leur utilité , explique M. Lee, dont les recherches portent notamment sur le comportement des consommateurs.

Ce qu'ils apportent, c'est l'attachement émotionnel que nous avions lorsque nous étions jeunes. Les nouvelles applications numériques ne peuvent pas nous apporter cela.

Richy Srirachanikorn, étudiant au doctorat à Concordia qui étudie la nostalgie, abonde dans le même sens.

La nostalgie est quelque chose de très émotionnel, ce n'est pas quelque chose que l'on peut toucher. Une façon de la saisir, c'est de le faire avec des choses matérielles, comme la mode.

En ce qui a trait au Tamagotchi lui-même, M. Srirachanikorn explique qu'il s'agit d'une manière de décrocher. Nous aspirons à cette lenteur dans un monde si occupé, dit-il.

Mme Gray est d'accord avec M. Srirachanikorn. Elle dit aimer l’aspect anti-algorithme de ce jouet.

Si j'ai créé ce club, c'est en partie parce que pour se faire des amis ou même [faire une cérémonie de mariage pour] ses Tamagotchis, il faut le faire en personne.

Les Tamagotchis originaux ne sont pas connectés à Internet, aux médias sociaux ou à toute autre distraction moderne et c'est ce qui fait l'attrait d'un Tamagotchi en 2023, indique-t-elle.

Avec des informations d’Ethan Lang de CBC et de Mirna Djukic