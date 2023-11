Un autre projet d'habitation s'ajoute à Rimouski, où une crise du logement sévit depuis bon nombre de mois. Cette fois, il est question de 95 logements abordables et étudiants en plein cœur de la ville, sur un site qui ne sert à peu près à rien depuis des années.

Le projet allie densification et logements abordables en plus de faire disparaître un stationnement vide la plupart du temps.

Un bâtiment de près de 6000 mètres carrés serait construit tout juste à l'est du Grand Séminaire.

Le nouvel immeuble abriterait 55 logements abordables sur quatre étages avec stationnement souterrain. Il s'agit cependant de prévisions préliminaires et approximatives, peut-on lire dans un document de travail du porteur du projet, le groupe Atena, consulté par Radio-Canada.

En rouge, les deux bâtiments résidentiels qui abriteraient 55 logements abordables (en quatre sections à droite sur l'image) et 40 chambres étudiantes (derrière l'édifice actuel). Photo : Radio-Canada

Une annexe de 1350 mètres carrés viendrait aussi s'ajouter derrière le Grand Séminaire pour y loger une quarantaine d'étudiants.

Le groupe Atena a soumis une offre d'achat l'hiver dernier à la corporation du Grand Séminaire. À terme, une coopérative d'habitation serait créée et deviendrait propriétaire des lieux.

L'offre d'achat est valide jusqu'au 31 janvier. Le montant n'a pas été dévoilé, mais on sait qu'une partie des fruits de la vente servira à rénover, en partie, la cathédrale.

Le Grand Séminaire, édifice récemment cité par la Ville, conserverait pour sa part sa vocation actuelle et son caractère patrimonial serait respecté.

L'espace vert bordé de grands arbres situé entre la rue et l'immeuble demeurerait intact.

L'espace vert bordé de grands arbres qui se trouve sur le terrain du Grand Séminaire ne serait pas touché. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Changement de zonage nécessaire

Pour se faire cependant, la Ville devra modifier son règlement d'urbanisme pour permettre l'usage résidentiel.

Elle n'a pas encore reçu de demande officielle en ce sens. Si l'on se fie toutefois à la réaction du conseiller municipal de Saint-Robert, Jocelyn Pelletier, on peut présumer que la proposition obtiendra une oreille plus qu'attentive de la part des autorités municipales.

Depuis deux ans, on dit qu'on veut densifier la ville et créer des logements dans les vieux quartiers, en plus ce sont des espaces inutilisés. Moi, je vois ça d'un très bon œil et j'imagine que la population aussi , a-t-il mentionné.

Le document de travail du groupe Atena dont Radio-Canada a obtenu copie précise aussi qu'il s’agit d’un site stratégique à densifier considérant sa proximité avec le centre-ville, et par le fait même d’une multitude de services, dont l’université et le cégep, et des employeurs importants de la région .

La question du financement est aussi au cœur des discussions. La direction d'Atena n'a pas voulu commenter. Cependant, le directeur du Grand Séminaire, Raymond Joly, a mentionné qu'une rencontre est prévue en novembre avec l'acheteur potentiel. On nous a dit qu'ils sont en train de finaliser leur financement.

Une longue liste

Le projet immobilier qui devait voir le jour sur le site de l'ancienne église Sainte-Agnès a été reporté d'un an. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le projet d'habitation sur le site du Grand Séminaire s'ajoute à bien d'autres en attente de financement.

On peut citer celui de la conversion de la maison mère de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire, de l'ancienne église Sainte-Agnès, du site de la Grande-Place, des nouvelles résidences de l' UQAR ou encore de l'ancien Cooprix.

Pendant ce temps, le taux d'inoccupation se situe à 0,4 % à Rimouski. Il est de zéro pour les logements dits familiaux.

Il faudrait construire entre 2500 et 3000 appartements pour ramener ce taux à 3 % et assurer un certain équilibre entre l'offre et la demande.

Mais l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et le manque de main-d'œuvre ont stoppé plusieurs projets de construction.