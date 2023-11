Un club de lecture silencieux gagne en popularité à Moncton

Un nouveau type de club de lecture attire les lecteurs de Moncton. Les participants, qui se décrivent surtout comme étant des introvertis, se rassemblent pour lire en silence.

Ce club de lecture atypique organise quelques événements par mois pour réunir les amateurs de livres de la région.

L’événement dure habituellement deux heures. Lors des 30 premières minutes, on s’installe, on commande un verre et on discute avec les autres participants. L’organisatrice ramasse ensuite les livres de tout le monde pour prendre une photo.

Puis, c’est l’heure de lecture silencieuse. Les lecteurs peuvent ensuite discuter entre eux s'ils le désirent, ou continuer leur lecture.

Guinevere de la Mare et Laura Gluhanich sont les instigatrices de ce club de lecture qui a vu le jour à San Francisco et qui s'est propagé à l'international.

Créé à San Francisco par deux amies en 2012, le club de lecture silencieux compte maintenant des milliers d'adeptes partout dans le monde.

Plus de 500 villes réparties dans 50 pays y participent.

Deux chapitres néo-brunswickois

Le Nouveau-Brunswick compte deux chapitres du club de lecture silencieux, l’un à Moncton et l’autre à Saint-Jean.

DJ Macdonald, l’organisatrice du chapitre de Moncton, a entendu parler du club de lecture silencieux d’une amie qui avait participé à une rencontre à Saint-Jean.

J’ai vu cela sur Instagram et ça a piqué ma curiosité. J’ai cliqué et c’était écrit cinq à sept pour les introvertis, j'ai tout de suite été vendu par l'idée , raconte-t-elle.

Le chapitre qu’elle a lancé à Moncton est rapidement devenu populaire sur les réseaux sociaux. Un mois après la tenue de son premier événement, il comptait plus de 400 abonnés sur Instagram.

La pandémie, ça nous a absolument affectés et je pense que l’amour que les gens ont pour lire et la lecture et les livres ça a peut-être été une flamme qui a été allumée.

Friande de livres, Elizabeth Fontaine est l’une de celles qui ont participé à quelques événements du club de lecture silencieux de Moncton. Son premier a eu lieu à la brasserie Flying Boats de Dieppe, le 26 octobre.

Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre, je n’avais jamais été à Flying Boats, donc ça aussi c’était une expérience aussi , dit-elle. J’étais enchantée d’être dans une salle avec une vingtaine de personnes qui lisaient. C’était tranquille […] et les conversations par après, c’était fantastique.

Encourager les entreprises locales

Près de 40 participants ont assisté au dernier événement du club de lecture, qui a eu lieu le 8 novembre à la brasserie artisanale Happy, sur la rue Main à Moncton.

DJ MacDonald se dit agréablement surprise de la popularité des rencontres.

Les gens qui aiment lire dans la région n’avaient pas nécessairement une communauté locale pour partager leur amour pour la lecture, pour en parler, c’était plutôt sur les médias sociaux , avance-t-elle, ajoutant que le club de lecture vient combler ce manque dans la région.

La brasserie artisanale Happy a accueilli le club de lecture silencieux de Moncton, le 8 novembre 2023.

Pour DJ MacDonald, c’est une aussi une façon d’appuyer et de faire découvrir les entreprises locales, puisque les rencontres se tiennent dans les cafés et bars du Grand Moncton.

Avant chaque rencontre, l’organisatrice communique avec les propriétaires du bar ou du café et demande quels moments de la semaine sont le moins occupés. Cela assure à la fois d’avoir assez de place pour les participants et d’apporter des clients aux entreprises locales.

Les prochaines rencontres du club de lecture silencieux auront lieu le dimanche 19 novembre au Café-bistro C’est la Vie et le 29 novembre à la brasserie Holy Whale, à Riverview.

D'après le reportage d'Océane Doucet