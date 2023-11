L’école Yeshiva Gedola, située à Montréal dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, a de nouveau été visée par des tirs de projectiles ce matin.

Les coups de feu ont été entendus vers 5 h dimanche matin sur le chemin Deacon. Plusieurs citoyens ont alerté les policiers qui se sont rendus sur les lieux sans tarder.

Une fois sur place, ces derniers ont vu des impacts de balles sur la façade et ils ont retrouvé des douilles au sol. Une enquête est en cours.

Personne n’a été arrêté pour le moment, le tireur ayant pris la fuite.

Impossible de savoir au moment de publier ces lignes si des personnes étaient dans l’édifice au moment des faits.

La direction de l'école fera une sortie publique en matinée concernant les événements de cette semaine.

Ouvrir en mode plein écran La vitre de la porte de l'entrée principale de l'école juive Yeshiva Gedola-Merkaz Hatorah a été fracassée par un projectile d’arme à feu. Photo : Radio-Canada / Mathieu Wagner

L’établissement qui accueille habituellement 400 élèves fait partie des deux écoles déjà visées par des tirs il y a trois jours.

Ils veulent instaurer la peur dans notre communauté , a déclaré Mayer Feig, un des leaders de la communauté juive hassidique.

Ce genre de gestes n'a pas sa place au Québec, au Canada ou à Montréal, ça ne représente pas qui nous sommes. Il y a un conflit à des milliers de kilomètres, ne l'amenez pas ici.

Invités à RDI sur le plateau de D'abord l'info, des représentants juifs et musulmans ont appelé au calme. Malgré l'inquiétude, nous avons toujours confiance dans le système policier montréalais et canadien et nous espérons que très bientôt les choses se calment , a déclaré Jocob Levy rabbin à Montréal.

De son côté, selon l'imam Hassan Guillet, une attaque contre une école, quelle que soit sa confession, est inacceptable et condamnable . Selon lui, les deux communautés doivent dialoguer et travailler ensemble pour envoyer un signal à ceux qui sont là-bas, qui font la guerre, que c'est possible de pouvoir vivre ensemble, comme ici au Québec et au Canada .

Ouvrir en mode plein écran L'imam Hassan Guillet (à gauche) et le rabbin Jacob Levy (à droite) sur le plateau avec l'animatrice et journaliste Geneviève Garon. Photo : Radio-Canada

Communautés sous tension

La communauté juive montréalaise est sur le qui-vive actuellement.

Publicité

En début de semaine, des cocktails Molotov avaient été lancés sur une synagogue et un centre communautaire juif à Dollard-des-Ormeaux sur l’île de Montréal et des échauffourées avaient eu lieu entre étudiants à l'Université Concordia relativement à la guerre au Proche-Orient.

Selon les statistiques du service de police de la Ville de Montréal, depuis le début de la guerre, il y a un mois, 73 actes haineux contre la communauté juive et 25 contre la communauté musulmane ont été recensés sur l’île de Montréal. Cela correspond à ce qui a été enregistré en huit mois en 2022.

La situation explosive avait poussé la mairesse de Montréal à réagir. Lors d'un point de presse, Valérie Plante avait déclaré s'être réveillée horrifiée à la lecture des événements survenus contre des écoles juives.

On ne peut pas accepter que des gens aient peur de sortir de la maison , avait-elle ajouté.

Avec les informations d'Hugo Côté