Depuis le début de son mandat en 2022, la commissaire au logement Marie-Josée Houle a parcouru le pays pour dresser un portrait des besoins en matière de logement. Interrogée à savoir si la situation s’est améliorée depuis un an, sa réponse est sans détour : « Non, non, franchement, non. »

Lors d’un passage à Edmonton, Mme Houle se souvient d’avoir vu des tentes, des bâches couvertes de givre au plus froid de l'hiver. Du jamais vu pour celle qui a grandi dans la capitale albertaine. Pour la commissaire, ces campements représentent la manifestation physique d’un système de logement qui est brisé au Canada .

En entrevue à l'émission Les Coulisses du pouvoir, Marie-Josée Houle fait le point sur les besoins en matière de logements et les outils dont disposent les gouvernements.

Au cours des derniers mois, les annonces fédérales et provinciales se sont multipliées relativement à l'octroi de fonds destinés à la construction de nouveaux projets de logements. De plus, Ottawa a annoncé la suspension de la TPS sur les nouvelles constructions locatives (Nouvelle fenêtre) pour stimuler l’offre.

On s'entend, c'est pas juste plus de logements, c'est le bon logement, on parle d'offres, mais il faut la bonne offre, il faut des programmes de soutien pour des personnes qui en ont besoin de plus. Puis aussi, il faut plus de protection pour les personnes en location.

Reconnaître le droit au logement

Ouvrir en mode plein écran L'animateur Daniel Thibeault s'entretient avec la commissaire au logement, Marie-Josée Houle. Photo : Radio-Canada

Les fondations de toute politique publique en matière de logement s'appuient, selon Mme Houle, sur la reconnaissance du droit au logement, comme le reconnaissent les Nations unies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

Bien que le droit au logement est inscrit dans la Loi sur la stratégie nationale sur le logement, adoptée par le Parlement en avril 2019, ce droit est difficilement respecté, selon Mme Houle.

Reconnaître que tout le monde au Canada a le droit à un logement, un logement adéquat et le reconnaître (...), c'est pas juste quatre murs et un toit. Le logement devrait être adéquat, devrait être habitable, devrait être abordable, devrait subvenir à leurs besoins et devrait être situé dans un endroit propice, proche de ressources.

Sortir le logement du marché

Marie-Josée Houle souligne que pour fonctionner, la stratégie nationale du logement doit s’éloigner du marché pour aider les personnes qui en ont le plus besoin, par le développement de plus de logements sociaux ou communautaires.

Si Mme Houle conçoit que le marché privé a sa place , cette place ne serait pas pour aider les personnes qui en ont besoin .

Une chose qui est très claire, je pense, avec le manque d'action du gouvernement dans les 30 dernières années, c'est qu'on ne peut pas laisser le marché privé mener les politiques de logement. Le marché ne gouverne pas, ne se soumet pas aux besoins des Canadiens en général, il faut en fait plus de logements hors marché.

Pour rétablir l'abordabilité – l'équilibre entre l'offre et la demande –, il faudrait ajouter un peu plus de 3,5 millions de logements abordables au pays d'ici 2030, selon un récent rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Au Canada, un logement est considéré comme abordable s'il coûte moins de 30 % du revenu avant impôt du ménage. Selon la SCHL , la cible d'abordabilité a été atteinte pour une dernière fois au Canada en 2004.

La commissaire estime que les discours sont souvent axés sur l’accès à la propriété, mais que cela n’est pas pour tout le monde . À ce sujet, la protection des locataires est un outil essentiel dont disposent les gouvernements, dans un contexte où le logement est tellement financiarisé .