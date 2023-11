Finale de l’Ouest : des partisans des Blue Bombers de Winnipeg fébriles

La frénésie du football s'empare du Manitoba samedi alors que les Blue Bombers de Winnipeg affrontent les Lions de la Colombie-Britannique en finale de l'Ouest de la Ligue canadienne de football.

Le gagnant de la confrontation se qualifie pour la Coupe Grey qui aura lieu le 19 novembre à Hamilton.

Samedi après-midi, les partisans des Blue Bombers étaient nombreux aux abords du stade IG Field, dans une ambiance électrique avant la rencontre.

L'organisation des Blue Bombers ont organisé un rassemblement d'avant-match autour du stade, entre autre permettant aux partisans de suivre la confrontation dans la conférence de l'est. D'autres partisans, ont créé leur propre rassemblement dans les stationnement adjacent avec barbecue et petit feu de camp.

Je suis tellement fier des Bombers. Je suis certain qu'ils vont gagner. BC est fort mais on est plus fort , lance Robert Page. Toute la foule va être là aujourd'hui !

Les partisans espèrent que leur équipe pourra se qualifier pour la Coupe Grey et venger la défaite crève-coeur de l'an dernier. L'équipe dirigée par Mike O'Shea avait perdu par la marque de 24-23 contre les Argonauts de Toronto, la privant d'une troisième coupe consécutive.

Je m'en vais à Hamilton à la Coupe Grey la semaine prochaine. Ce serait beaucoup plus plaisant avec les Bombers de la partie. L'an dernier ça n'a pas fini comme on voulait , lance Myles Blahut.

Ouvrir en mode plein écran Les partisans des Blue Bombers ont suivi la finale de l'Est avec beaucoup d'attention. Photo : Radio-Canada / Simon Deschamps

Pour l'emporter, il s'attend à ce que Winnipeg exploite son jeu au sol. Les Blue Bombers ont mené la ligue cette saison pour les verges par la course (2503), alors que les Lions ont terminé derniers (1391).

Olivera devra bien protéger le ballon et le quart arrière Zach Collaros devra joué toute une partie , ajoute M. Blahut.

Le vainqueur de la rencontre entre les Blue Bombers et les Lions affrontera lors de la Coupe Grey les Alouettes de Montréal qui ont battu les Argonauts de Toronto par la marque de 38 à 17.