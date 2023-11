Des équipes de B.C. Hydro travaillent pour restaurer l’électricité de milliers de clients

La tempête qui s’est abattue sur les côtes de la Colombie-Britannique a endommagé de nombreuses lignes de transmission électrique, provoquant une coupure de courant dans plusieurs régions de la province.

À 13 h 30 heure locale samedi, B.C. Hydro indiquait que plus de 65 000 clients n'avaient toujours pas d'électricité dans le Lower Mainland et la côte Sunshine. Surrey, Langley et Maple Ridge sont les communautés les plus affectées, indique l’entreprise.

Alors que la saison des tempêtes commence, des arbres affaiblis par la sécheresse sont plus susceptibles de rompre et de tomber sur nos infrastructures électriques , a expliqué Kevin Aquino.

La circulation des traversiers a repris

B.C. Ferries a annulé 60 départs sur 12 routes vendredi après-midi. Le service a toutefois repris samedi matin, mais avec des retards.

Nous avons annulé certains départs en fin de soirée hier , a déclaré Déborah Marshall, porte-parole de B.C. Ferries. Des passagers disent avoir attendu, tout au plus, une heure et demie samedi pour embarquer sur un traversier.

Environnement Canada a, de son côté, émis un avertissement de pluie pour la vallée du Fraser, incluant Hope. Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes précise l’avertissement.

Un autre avertissement de l’agence fédérale demande aux automobilistes de conduire avec prudence en raison de la neige forte avec une accumulation totale de 15 à 25 cm d'ici dimanche matin .

Avec des informations de David P. Ball and Akshay Kulkarni