Harmonium symphonique : une foule conquise par des classiques à la facture classique

La présence de la production Harmonium symphonique - Histoires sans paroles au Théâtre du Palais municipal de La Baie a ravi les quelque 1000 personnes présentes samedi après-midi.

Une seconde prestation sera offerte à compter de 20 h.

Ça valait la peine de descendre de Québec pour ça , a raconté une dame à la sortie de la salle.

Je l'avais déjà vu à Trois-Rivières, c'est encore une très belle représentation ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean , a exprimé un homme comblé de nouveau.

Le spectacle Harmonium symphonique était de passage à Saguenay, le temps de deux représentations samedi.

La production offre en facture classique des pièces de la formation Harmonium, dirigée par Serge Fiori, qui a remporté un grand succès dans les années 70 et dont les chansons résonnent visiblement encore beaucoup aujourd'hui.

Dès que ça a commencé, j'avais les larmes aux yeux , a ajouté une autre dame.

Tous en choeur

Les 140 choristes et 60 musiciens ont rempli la scène et les oreilles des spectateurs présents. Judi Richards, qui a participé à l’enregistrement de l’album original il y a 48 ans, et Kim Richardson étaient les solistes invitées.

L'orchestre symphonique, c’est toujours très agréable, les invités également. Le choeur était vraiment très impressionnant, ce qui fait que ç'a été une très belle expérience , a souligné un spectateur satisfait.

Le spectacle a pris fin avec la pièce Un musicien parmi tant d’autres, entonnée en choeur avec la foule.

L'orchestre était sous la direction du chef Thomas Le Duc-Moreau.

J'ai eu la chair de poule du début à la fin, puis la dernière, bien, je pense que c'était le summum. Tout le monde participait, la foule, c'était encore un petit plus. C'était vraiment énergisant. J'ai adoré , a conclu une spectatrice qui avait elle aussi quelque chose à raconter.

Au total, 1800 personnes devaient assister aux deux représentations, l’après-midi étant plus couru que la soirée.

