Prix Judith-Jasmin : Radio-Canada décroche six récompenses

Radio-Canada s’est illustrée à six reprises, samedi soir, lors de la remise des prix Judith-Jasmin, à l’occasion du congrès annuel de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), qui se tient à Saint-Sauveur dans les Laurentides.

Le prix Hommage Judith-Jasmin a été remis à la journaliste Marie-José Turcotte.

Pionnière dans la couverture des activités sportives, Mme Turcotte a été animatrice, commentatrice et cheffe d'antenne. Elle a été la première animatrice d’une émission sportive, L’univers des sports, de 1988 à 1994.

Marie-José Turcotte a participé à la couverture des Jeux olympiques à 17 reprises, dont 15 à titre de cheffe d’antenne.

Publicité

« Les archives de Radio-Canada témoignent de sa rigueur, de son professionnalisme et de l’humanité qui ont marqué son travail pendant les 40 années de sa prolifique carrière », écrit la Fédération.

Et les autres gagnants sont...

Dans la catégorie Affaires et économie, c’est le journaliste Gaétan Pouliot et la réalisatrice Laurence Mathieu-Léger qui ont été honorés pour le reportage « La face cachée de Neptune », (Nouvelle fenêtre) diffusé à l’émission Enquête en mars 2023.

L’enquête de Gaétan Pouliot sur Neptune Security Services impressionne par l’envergure de sa recherche et l’ampleur des moyens déployés pour démasquer les manœuvres frauduleuses de son PDG, comme l’utilisation de la caméra cachée à deux reprises pour prouver qu’il recourt à deux identités.

La FPJQ souligne qu'à la suite de ce reportage, l’Autorité des marchés publics (AMP) a banni l’entreprise concernée des contrats publics pour cinq ans.

Dans la catégorie Enquête, c’est la journaliste Chantal Lavigne et le réalisateur Gil Shochat qui ont été récompensés pour le reportage « Les sales secrets du recyclage » (Nouvelle fenêtre), diffusé à l’émission Enquête en février 2022.

Publicité

L'entreprise Ricova a perdu le contrat du centre de tri de Lachine et elle affirme avoir amélioré la qualité de ses ballots qui sortent du centre de tri de Saint-Michel. Depuis, Ottawa a placé Ricova sous de strictes conditions d’opération , explique la FPJQ .

Dans la catégorie Locale et régionale, Philippe Grenier a reçu le prix Judith-Jasmin pour son reportage « L’héritage du parler populaire beauceron » (Nouvelle fenêtre), publié sur le site Web de Radio-Canada.

En plus d'avoir un effet rassembleur sur la communauté, le reportage permet aux personnes de l'extérieur de cette région de saisir toutes les subtilités du parler populaire beauceron , a expliqué le jury de cette catégorie.

Ouvrir en mode plein écran Maria Davydenko dans la cour de sa maison, bombardée deux fois. Cette photo de Jean-François Bélanger, de Radio-Canada, a remporté le prix Antoine-Desilets. Photo : Radio-Canada / Jean-François Bélanger

Dans la catégorie Sciences et environnement, c’est le reportage « Du fumier humain dans les champs », (Nouvelle fenêtre) diffusé à La semaine verte le 26 novembre 2022, qui a valu un prix Judith-Jasmin à la journaliste Carine Monat et à la réalisatrice Geneviève Brault.

Le jury a expliqué que ce reportage, qui a permis au public d'apprendre que des boues solides extraites de la décantation de déjections humaines pouvaient être déposées dans les champs, a convaincu les autorités publiques d'interdire l'importation de boues solides par un moratoire.

Jean-François Bélanger a remporté le prix Antoine-Desilets, dans la catégorie Portraits pour la photo Maria Davydenko dans la cour de sa maison, bombardée deux fois. (Nouvelle fenêtre)

Sarah Champagne remporte le Grand Prix Judith-Jasmin

C'est la journaliste Sarah Champagne qui a remporté le Grand Prix Judith-Jasmin pour son documentaire Essentiels et la série d'articles « Le grand virage de l'immigration », publiée dans Le Devoir en janvier dernier. Sarah Champagne a également remporté le prix Judith-Jasmin dans la catégorie Politique et enjeux de société pour la même série.

Isabelle Hachey, de La Presse, a également été récompensée à deux reprises. Elle est lauréate du prix de la catégorie Faits divers et affaires criminelles pour le reportage « L'enfant du viol, la vérité et la justice » et de celui de la catégorie Opinion pour sa chronique « Il a profité de mon silence », où elle expose la peine et la colère retenues de Carol Dubé, deux ans après avoir perdu sa femme atikamekw, Joyce Echaquan.

Le journaliste Louis-Philippe Bourdeau et le vidéaste Sébastien Boivin, de Noovo, ont remporté le prix de la catégorie Grand reportage pour leur série « Noovo info en Ukraine : un an de guerre ».

La journaliste Catherine Lalonde, du quotidien Le Devoir, a reçu le prix Judith-Jasmin dans la catégorie Arts et culture pour son reportage « Avertissement : ce traumavertissement ne fonctionne pas ».