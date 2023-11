Une association qui restaure des véhicules de guerre veut ouvrir un musée

Valour Park Association, dont les membres restaurent des véhicules militaires, vise à ouvrir un musée à Edmonton pour exposer sa collection.

Le président de l’association Scott Collacutt souhaite l’installer dans un espace où les visiteurs peuvent interagir avec les véhicules qui sont opérationnels et possèdent des accessoires de l'époque comme les bidons d’essence.

Nous voulons que ce musée soit inscrit dans le 21e siècle. Ce ne sera pas une simple exposition statique , dit Scott Collacutt.

Vous pouvez lire au sujet de l'histoire [de la Seconde Guerre mondiale], mais pouvoir toucher un véhicule vous permet de la vivre.

Les membres de l’association, créée il y a un an et demi, sont un groupe de collectionneurs qui souhaitent partager l’histoire militaire du Canada, car ils trouvent que les contributions du pays à l’effort de guerre sont souvent absentes des écoles et de la culture populaire.

Je pense qu'il est très important que quelqu'un s'en occupe et les préserve pour les générations futures , dit Reg Hodgson, un de ces collectionneurs, âgé de 82 ans. Ancien doyen de l’école technique NAIT , il a amassé pendant des décennies une importante collection de rares véhicules militaires datant de la Seconde Guerre mondiale.

Un des rôles de Valour Park Association est de remettre en état les véhicules militaires achetés ou donnés.

Il nous a fallu un certain temps pour pouvoir le faire, car il y a beaucoup de permis à obtenir , a dit Scott Collacutt, qui est aussi mécanicien, vétéran des Forces armées canadiennes.

Le groupe a par exemple dû obtenir des permis pour avoir le droit de restaurer le blindage et l’armement d’une automitrailleuse Staghound de 18 tonnes.

En plus du musée, que Scott Collacut espère ouvrir dans quelques années, l’association veut entre autres créer un programme d'apprentissage dédié à la restauration de vieux véhicules. Ce programme serait offert aux élèves du secondaire.

Avec des informations de Stephen Cook