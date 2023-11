Un forum sur le bien-être émotionnel des hommes

Plus d’une cinquantaine d’hommes ont participé, samedi à Sudbury, à l’événement Conversation Between Us Men. Le Programme d’appui aux entrepreneurs noirs du Nord de l’Ontario (PAENNO), à l’origine de l’initiative, voulait créer un forum d’échange pour permettre aux hommes de discuter entre autres du bien-être émotionnel et des relations saines.

Pendant leurs discussions, les participants assis en cercle ont pris la parole à tour de rôle pour exprimer leur perception de la masculinité.

Sekouba Traoré a été encouragé par sa conjointe à s’inscrire à l’événement.

Je trouve que cette idée est très bonne. C’est quelque chose d’innovateur. [...] Je trouve que les hommes, on a tendance à un peu se fermer, à mettre une barrière à nos émotions , explique-t-il.

Je trouve que le fait de s'asseoir entre hommes nous permet de s’ouvrir l’un à l’autre.

Ouvrir en mode plein écran Plus de 50 personnes ont participé à la première conférence. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Le résident Brian Lobban a pris connaissance de l’événement en recevant une invitation, qui l’a laissé perplexe au départ.

Ça avait l’air un petit peu complotiste. Je me demandais de quoi il s’agissait , avance-t-il.

C’est pour laisser libre cours à sa curiosité qu’il s’y est rendu. Il a assisté aux discours des cinq conférenciers, dont l’homme d’affaires Gerry Lougheed, qui a encouragé les participants à avoir une tête pensante, des mains travaillantes, et un cœur sensible .

Ouvrir en mode plein écran Brian Lobban a été invité à participer à la conférence. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Lors des sessions d’échanges, plusieurs hommes ont raconté avoir grandi avec des parents violents, des épisodes qui les hantent toujours. Ils ont affirmé travailler à ne pas reproduire ces comportements dans leurs propres foyers.

Ce que j’en retiens le plus, c’est à quel point tout le monde dans ce groupe d’hommes était ouvert à faire preuve de vulnérabilité. On ne verrait pas ça en public, dans les rues : des gens qui parlent de leurs expériences, des défis de la vie.

Ouvrir en mode plein écran L'éducateur Will Morin, orignaire de la Première Nation de Michipicoten, a livré un discours devant les participants. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

L’aîné autochtone Will Morin, qui agit comme conseiller au PAENNO , y voit une confirmation que plusieurs personnes se sentent seules .

L’objectif, ici, est de montrer aux gens qui sont en difficulté ou qui ont vécu des situations malsaines que la guérison est possible, qu’il y a des gens qui sont là pour les soutenir , note-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs participants à la première session « Conversation Between Us Men » réclament que l'événement se tienne de manière plus régulière. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Déconstruire des stéréotypes liés au genre

Dans son témoignage, Michael Laumona, qui a immigré du Nigeria il y a quelques mois, a raconté que son arrivée au Canada l’avait poussé à réexaminer certaines notions qu’il avait assimilées dans son pays natal, comme le fait que l’homme doit être le pourvoyeur de sa famille .

Sa femme a obtenu un emploi avant lui.

Et qui en bénéficie? Moi et toute notre famille. Ce qu’elle gagne, elle ramène ça pour subvenir à nos besoins et ça me met moins de pression. Avant, je me creusais la tête en me demandant comment j’allais y arriver , fait savoir M. Laumona.

Ouvrir en mode plein écran Michael Laumona s'est récemment installé à Sudbury en provenance du Nigeria. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Il faut apprendre à laisser votre conjointe vous soutenir, à l’encourager.