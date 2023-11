Réduction de service et mises à pied chez Pascan Aviation

Dès décembre, le transporteur aérien Pascan Aviation réduira son nombre de vols fréquents et éliminera certaines dessertes peu rentables.

Dans un document obtenu par Radio-Canada, Pascan informe ses employés qu'il est contraint d'effectuer des mises à pied temporaires ou permanentes ainsi qu’un rajustement des paies pour garantir la pérennité de ses opérations.

Pour expliquer cette décision, le transporteur cite la fin du Programme d'aide pour le maintien des services aériens régionaux essentiels du gouvernement du Québec et les coûts considérables de main-d’œuvre.

Ce programme, initialement implanté durant la pandémie pour assurer le service vers les communautés des régions éloignées, a été prolongé au printemps dernier, avant de prendre fin le 30 septembre.

La mise à jour économique présentée mardi à Québec ne prévoit aucune enveloppe pour sa reconduction.

Les dessertes aériennes admissibles à ce programme étaient celles dont la destination finale était soit les Îles-de-la-Madeleine, l’Île d’Anticosti, la Basse-Côte-Nord, Fermont, Schefferville ou la région du Nord-du-Québec. Source : Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pascan n'a toutefois pas précisé quelles régions seraient affectées par cette baisse de service.

Couper les ailes des transporteurs

Le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole en matière de transport pour le Parti québécois, Joël Arseneau, dénonce la décision du gouvernement de ne pas avoir prolongé une nouvelle fois le programme.

[Le gouvernement] provoque une situation qui va être absolument désastreuse pour les régions qui sont desservies par Pascan, qui vont voir leur service soit complètement abandonné ou réduit de façon draconienne , soutient-il.

En tirant le tapis sous les pieds des transporteurs régionaux, qui maintiennent à bout de bras les services, le gouvernement provoque évidemment une crise.

Joël Arseneau est le député du Parti québécois aux Îles-de-la-Madeleine. (Photo d'archives)

Le député madelinot réitère que les régions dépendent de la desserte aérienne, notamment en matière de santé.

Il y a des médicaments, des fournitures médicales, des patients, des professionnels de la santé qui sont transportés. Ça, c’est la base. Il y a aussi le levier économique que le transport aérien représente. Là, on est dans l’inconnu. On ne sait à quels services on va avoir droit dans les prochains mois , martèle-t-il.

Joël Arseneau reproche aussi au gouvernement de miser uniquement sur la stimulation de la demande des services de transport aérien avec le programme des billets à 500 $, le Programme d’accès aérien aux régions (PAAR), décrié par plusieurs élus.

Déjà le [ PAAR ] est un échec cuisant, affirme-t-il, mais le gouvernement décide de couper le seul programme d'aide pour le maintien des services aériens régionaux essentiels. C’est absolument catastrophique comme succession d’événements et le gouvernement vient couper les ailes des transporteurs.

Il demande au gouvernement de revenir sur sa décision de ne pas reconduire le Programme d'aide pour le maintien des services aériens régionaux essentiels et exige l’intervention du Comité permanent sur le transport aérien régional.

Un dossier complexe

Le président de la Régie intermunicipale de l'aéroport de Mont-Joli, Bruno Paradis, réclame de son côté la mise sur pied d’un nouveau programme d’aide à long terme.

Le dossier du transport aérien, c’est complexe et particulier, lance-t-il. Mais si on veut avoir quelque chose de structurant à long terme, ça va prendre des programmes à long terme qui correspondent aux besoins à la fois des milieux et des transporteurs.

Bruno Paradis, président de la Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Mont-Joli (Photo d'archives)

Selon lui, les programmes financiers actuels ne permettent ni aux transporteurs d’assurer la pérennité de leurs services ni aux utilisateurs de retrouver une certaine confiance envers la fiabilité de ces services.

Les solutions ont les a et on les a déjà nommées , affirme Bruno Paradis, qui s'exprimait déjà à ce sujet en janvier dernier. On n’aimerait pas encore voir une solution qui a l’air de sortir d’un chapeau et qui va magiquement régler la situation, alors qu’en fait, c’est seulement que des coups d’épée dans l’eau », ajoute-t-il.

M. Paradis indique ne pas avoir reçu de signal laissant présager la perte de liaison à l’aéroport de Mont-Joli.

Au moment de publier ce texte, la direction de Pascan ainsi que le cabinet de la ministre des Transports et de la Mobilité durable n'avaient pas donné suite à nos demandes d'entrevue.