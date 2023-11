L’école d'aviation de Sherbrooke veut se lancer dans le taxi aérien

L'école Altitude centre de l'aviation, basée à l'aéroport de Sherbrooke, veut se lancer dans un projet de taxi aérien. Le propriétaire de l'école, Alexis Étienne, espère offrir le service au Québec dès l'année prochaine.

Il en a fait l'annonce dimanche lors d'une porte ouverte à l'aéroport de Sherbrooke.

Altitude centre de l'aviation attend toujours les documents officiels du gouvernement qui permettra à l'entreprise de mettre en opération le projet.

Alexis Étienne envisage de faire décoller des avions de 9 à 10 passagers à partir de Sherbrooke vers d'autres aéroports dans la province, voire même au Nouveau-Brunswick et en Ontario.

Le marché au Québec est énorme. Il a vraiment beaucoup de travail à faire au Québec. Nous, ça nous permet, à Sherbrooke, de faire travailler nos pilotes.

Chaque année, une centaine de pilotes sont formés au Québec.

Alexis Étienne prévoit faire de ses étudiants sa flotte de pilotes qui opérerait le taxi aérien à Sherbrooke. On y va avec l'opportunité. On a des machines, on a des pilotes. Utilisons-les. C'est aussi simple que ça , lance-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Alexis Étienne, propriétaire d'Altitude centre de l'aviation, veut développer le taxi aérien à partir de l'aéroport de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Delphine Belzile

Il observe également une forte demande des entreprises de la région pour le transport aérien des marchandises. L'objectif c'est de rester local pour développer local, desservir et servir les entreprises qui ont besoin , explique-t-il.

Vers un collège d'aviation

Alexis Étienne voit encore plus grand. En plus du lancement d'une compagnie aérienne, il espère faire de son école un collège d'aviation. La demande a été déposée au ministère de l'Éducation, assure-t-il. Et l'ouverture du collège est souhaitée pour la fin de l'année 2024.

Ça va nous ouvrir énormément d'horizons en termes d'opérations et en termes de capacité de formations de pilotes.

Comme plusieurs domaines, l'aviation doit composer avec la pénurie de main-d'œuvre. Aujourd'hui, le marché de l'emploi de pilotes de ligne est très appauvri et vraiment très impacté , fait savoir Alexis Étienne.

Publicité

Avec son collège, il désire former des pilotes d'expérience qui feront de leur formation une carrière, notamment au niveau commercial. Selon lui, c'est une opportunité aussi de délester le stress qui est sur la couronne de Montréal au niveau de la formation .

L'école Altitude centre de l'aviation forme actuellement une soixantaine de pilotes par an, dont une vingtaine pour le secteur commercial. Avec un collège, Alexis Étienne envisage plutôt de former 70 pilotes de premières lignes chaque année.

Rendre l'aéroport accessible

C'était porte ouverte les 10 et 11 novembre à l'aéroport de Sherbrooke. Des jeunes et leurs parents ont eu l'occasion de s'envoler, à tarif réduit, quelques minutes à bord des avions de l'école d'aviation.

Pour Laura Quiroga, c'est une opportunité d'explorer le métier. Ça va m'amener à pousser ma réflexion si je veux vraiment faire ça , dit la jeune femme, dans la file pour son vol.

Ouvrir en mode plein écran Les citoyens avaient l'occasion de survoler le territoire de l'aéroport de Sherbrooke lors des portes ouvertes. Photo : Radio-Canada / Delphine Belzile

Environ 500 personnes se sont présentées, se réjouit le directeur général de l'aéroport, Jefferson Duplain-Laferrière.

C'est de venir redonner cette étincelle-là comme ça peut être un endroit fun. Venir faire un tour d'avion, venir manger, venir regarder les avions.