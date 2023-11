30 000 drapeaux pour le 75e anniversaire d’un centre de soins pour anciens combattants

Les célébrations du jour du Souvenir avaient une saveur spéciale au plus grand établissement de soins pour anciens combattants au Canada, cette année. À l’occasion du 75e anniversaire, 30 000 drapeaux ont été plantés devant l’hôpital Sunnybrook de Toronto. Son Centre des anciens combattants en accueille plus de 200.

De plus, le monument commémoratif de guerre du Canada a été rénové.

Lors des célébrations de samedi, des anciens combattants ont assisté à une procession, puis à une cérémonie.

La Dre Jocelyn Charles, directrice médicale du Centre des anciens combattants de l’hôpital, s’est dite émue par les célébrations. Je retenais mes larmes durant la procession , a-t-elle déclaré.

Henri Saint-Laurent, ancien combattant dans la Marine royale canadienne durant la Deuxième Guerre mondiale, y était. Pour lui, assister à de telles cérémonies évoque des souvenirs. Ça stimule l’imagination. On pense à bien des choses, à ces temps-là, il y a bien longtemps, quand nous avions 18 ans! Et nous étions dans le milieu de l’Atlantique. On voyait des [périscopes] de sous-marins [surgir de l’eau]. On pense un peu à ça.

Ouvrir en mode plein écran Henri Saint-Laurent a assisté à la cérémonie du 75e anniversaire de l'hôpital Sunnybrook. Photo : Radio-Canada / Ken Townsend

Richard Ratcliffe, un ancien combattant de la Guerre de Corée, abonde dans le même sens. [Ce type de cérémonie] me rappelle le grand navire sur lequel j'ai navigué dans la Marine. Je n'y pense pas tout le temps, mais quand arrive le jour du Souvenir, j’y pense, [et je me dis] : "Mon gars, quel super équipage nous avions!" Je pense aux amis absents. C’est vraiment ce que cela signifie pour moi.

220 anciens combattants

La Dre Charles explique que le Centre des anciens combattants s'occupe de plus de 200 anciens combattants - environ 220. [...] Nous avons 40 anciens combattants de plus de 100 ans. Notre philosophie est d'aider chaque ancien combattant à vivre la meilleure vie possible , relate-t-elle.

M. Ratcliffe dit apprécier le travail du Centre. Nous sommes traités comme des rois. [...] Je suis étonné de voir tout ce qu’ils font pour que nous nous sentions à la maison. Des soins tendres et affectueux, tout le temps. Le personnel dévoué, les infirmières, c’est tout simplement un endroit merveilleux.

Le devoir

La Dre Charles rappelle l’objectif principal du jour du Souvenir : [Les anciens combattants] ont tant donné pour nous. Beaucoup de leurs amis et autres membres de leur famille n'ont pas survécu à la guerre. C’est un sacrifice tellement énorme que beaucoup d’entre nous ne peuvent même pas comprendre , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Des milliers de drapeaux ont été plantés, y compris des drapeaux pour honorer la contribution des anciens combattants des Premières Nations. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Et elle dit constater que les Canadiens l’apprécient. [La participation au jour du] Souvenir semble se développer, ce qui est tellement merveilleux, parce que lorsque vous faites ce genre de sacrifice, vous voulez savoir qu'il est reconnu et que les personnes pour lesquelles vous l'avez offert l'apprécient.

M. Ratcliffe, lui, se dit heureux de pouvoir y assister. Je suis content d'être ici [pour le voir]. Je suis content d'être toujours en vie!

Avec des informations de CBC News et de Mirna Djukic