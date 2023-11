Val-d’Or célèbre le jeu sous toutes ses formes

Le 5e Festival 15-2 fait courir jeunes et moins jeunes au Centre culturel de Val-d'Or, depuis vendredi

L'événement fait la promotion du jeu sous toutes ses formes, que ce soit les jeux de société ou encore d'évasion, de rôle ou vidéo.

Cette édition peut compter sur la présence de l'auteur à succès Patrick Sénécal à titre de président d'honneur. Grand amateur de jeux de société, il partage avec plaisir sa passion en jouant avec le public tout au long de la fin de semaine.

Cette fin de semaine, c’est presque des vacances pour moi, lance-t-il. Jouer toute une journée à des jeux, je le fais souvent avec des amis dans. On part dans un chalet, on commence le vendredi et on arrête le dimanche. On se couche à une heure du matin, on se lève à 9h et on recommence. On ne voit pas le temps passer quand on joue ou à des jeux.

Ouvrir en mode plein écran L'auteur à succès Patrick Sénécal était présent à Val-d'Or à titre de président d'honneur du 5e Festival 15-2. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

L’auteur croit d’ailleurs que le plaisir des jeux de société se démocratise de plus en plus.

Publicité

La pandémie a amené des gens à essayer de jouer à des jeux, croit Patrick Sénécal, Ce n'est plus juste le Monopoly ou le Jour de paye. On peut être plus créatif, plus stratégique. Y’en a pour ceux qui veulent se casser la tête pendant des heures, d’autres qui durent une demi-heure, qui sont plus ludiques. Ça rejoint tout le monde.

Pier-Luc Létourneau est du nombre de ceux qui profitent de l’événement 15-2 pour faire de nouvelles découvertes.

C’est la magie de cet événement-là, il y a en a pour tous les goûts. et tous les âges, souligne-t-il. Il y a de quoi de plaisant dans la découverte. C’est la beauté des jeux de société d’ailleurs. C’était bien beau pendant la pandémie de trouver des façons de jouer sur le web, mais il n’y a rien qui bat avoir une table, des pièces et les déplacer à la main, en plus du côté social. Avec un bon groupe, c’est toujours le fun.

Ouvrir en mode plein écran L'événement a attiré plusieurs familles venues se familiariser avec les jeux de société. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Janie Lafrenière a pour sa part profité d’un atelier, samedi matin, pour se familiariser avec le jeu de cartes Pokémon avec son fils.

Publicité

Il collectionne les cartes depuis des années et je n'ai jamais pu jouer avec lui, précise-t-elle. Je trouvais ça bien de pouvoir l’initier correctement au jeu, dont je ne connaissais rien à la base.

L'événement 15-2 a aussi permis à Antoine Lefebvre de présenter son jeu Romi Rami, qui se retrouve sur les tablettes depuis la fin de l'été.

J’ai voulu ramener l’essence du Rummy et le condenser dans un jeu de moins de 30 minutes, avec des mécaniques plus modernes pour rejoindre un public plus large, explique-t-il. Je sentais que les personnes âgées aimaient le Rummy, mais les plus jeunes trouvaient ça plus ennuyant et j’ai voulu le revamper au goût du jour.

Ouvrir en mode plein écran Antoine Lefebvre a présenté son jeu Romi Rami. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le Rouynorandien d'adoption se dit impressionné par l'accueil réservé à sa toute première création.

Je ne m’attendais pas à ce que ça lève aussi bien que ça, Je dois lever mon chapeau à l’éditeur [Randolph] qui a fait un job incroyable sur la mise en marché et la promotion. On a fait le lancement à Essen en Allemagne et le public en redemandait. On a manqué de copies sur place. Au Québec, je suis le coup de cœur Renaud-Bray et je n’en reviens pas encore. Ça dépasse l’entendement , ajoute Antoine Lefebvre.