Assurer un beau Noël aux moins nantis avec le défilé de la Parade des jouets

Avec le passage des chars allégoriques de la Parade des jouets samedi après-midi, le père Noël, mais surtout de nombreux donateurs aident bien des parents qui manquent de moyens pour déposer des cadeaux sous le sapin. Le défilé lance les festivités, mais il vise aussi à recueillir des jouets en vue de les remettre aux familles dans le besoin.

En cette période inflationniste, des choix difficiles doivent être faits et les fêtes se transforment en moment déchirant pour des parents. Si certains arrivent à se débrouiller avec des cadeaux achetés usagés, d'autres se tournent vers les organismes qui peuvent les aider pour les cadeaux.

Responsable de gérer les jouets et les dons des particuliers pendant la Parade des jouets, Marie-Anne Comtois, est coordonnatrice pédagogique à la Joujouthèque Basse-ville. On met tout ça dans un camion, on fait le tri et on redistribue le tout à différents organismes communautaires qui vont cibler des familles pour les paniers de Noël.

La Fondation Réno-Jouets récupère, revalorise et distribue des jouets à des organismes depuis plus de 15 ans. Les demandes d’aide ont explosé au cours des dernières années. La directrice générale de Réno-Jouets, Annie Asselin se souvient s'être fait dire qu'elle n'arriverait pas à amasser des jouets usagés. Aujourd'hui, dit-elle avec fierté, je ramasse [l'équivalent de] plus de 11 remorques de 53 pieds de jouets par année qu'on redistribue et qu'on sauve des sites d'enfouissement. Des dons précieux pour les organismes de la ville qui font eux aussi face à une demande exponentielle.

« Les besoins explosent vraiment »

Ressource Espace Familles soutient environ 1400 familles par année, tant pour l’aide alimentaire, qu'avec la halte-garderie ou l’aide avec les dons de cadeaux de Noël.

Jusqu’à présent, l’organisme enregistre plus de 500 demandes de cadeaux pour les Fêtes.

La directrice générale de Ressource Espace Familles, Cindy-Lee McKenzie voit les effets de l'inflation chaque jour dans son travail. C'est la première fois où on est un peu inquiets. On se demande si on va être capables de répondre à la demande.

Cindy-Lee McKenzie, directrice générale de Ressource Espace Familles Photo : Radio-Canada / Anne-Sophie Roy

Elle observe que de plus en plus des gens se tournent vers des alternatives auxquelles ils n'avaient peut-être pas pensé pour pouvoir offrir des cadeaux.

Louer ou acheter des jouets usagés

Une des solutions de rechange est la location de jeux et de jouets. La Joujouthèque offre un service de location , rappelle Marie-Anne Comtois. Ce qu’on a remarqué dans les derniers temps, c’est que c’est assez en demande. Les gens sont contents de pouvoir emprunter plutôt qu’acheter et en plus, c’est qu’on peut renouveler souvent, parce qu’on a l’impression de toujours avoir de nouveaux jouets.

D'autres se tournent vers des plateformes de vente comme Marketplace sur Facebook. Plutôt que de donner des jouets à des organismes de bienfaisance, plusieurs personnes décident de vendre leurs jouets.

Toutefois, avec ce genre de site, il y a une ombre au tableau d'après Maryse Côté-Hamel, professeure en sciences de la consommation, Université Laval. C'est le prix établi.

Maryse Côté-Hamel, professeure en Sciences de la consommation à l'Université Laval Photo : Radio-Canada / Anne-Sophie Roy

On observe de plus en plus une augmentation des prix sur Marketplace, ce qui fait qu’il y a malheureusement un peu moins de dons aux organismes de bienfaisance.

Elle juge que c'est particulièrement problématique en période de forte inflation comme en ce moment .

