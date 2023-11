Les Saskatchewanais se souviennent

Des cérémonies pour le jour du Souvenir ont eu lieu samedi partout au pays, notamment à Saskatoon et à Regina, où des centaines de personnes se sont rassemblées pour honorer les vétérans et les soldats tombés au combat.

La ville des ponts a eu son traditionnel événement au Centre Sasktel samedi matin. Il s’agit du 92e anniversaire pour cette cérémonie du jour du Souvenir. Les personnes qui se sont déplacées ont été témoins de la parade, des musiques et des prières.

Le jour du Souvenir commémore l’armistice du 11 novembre qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Il est célébré au Canada depuis 1919. Et depuis 1931, ce jour est également commémoré pour rappeler les sacrifices des Canadiens faits lors des conflits auxquels le pays a été impliqué.

Plusieurs vétérans étaient sur place, dont Reg Harrison, âgé de 101 ans, qui a combattu lors de la Seconde Guerre mondiale.

De voir tous ces gens ici. Je pense à ceux qui ne sont jamais revenus et je pense que c'est important, pour qu'on puisse se souvenir de leurs sacrifices , lance l’homme pour décrire cette journée.

C'est un hommage à tous ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de revenir, comme j’en ai eu la chance.

Des sacrifices qui ont permis au Canada à devenir le meilleur pays de la planète , selon lui, en raison de sa démocratie.

À l’autre bout de la ville, en fin d’après-midi, le musée des artéfacts militaires de Saskatoon offrait une journée dédiée au jour du Souvenir.

Le musée a à sa disposition une gamme variée d’objets qui va de la Première Guerre mondiale jusqu’aux guerres modernes. Des maquettes construites de toutes pièces et des guides étaient sur place pour raconter ces chapitres de l’humanité.

Ouvrir en mode plein écran Le visiteur du musée Ken Reid croit que les militaires méritent plus de reconnaissance en raison de leur courage. Photo : Radio-Canada / Pier-Olivier Nadeau

Les gens au musée étaient là pour en apprendre davantage sur l’histoire de la guerre comme Ken Reid. Mon oncle a participé à la Première Guerre mondiale et mon père à la seconde , raconte-t-il.

Il croit que les hommes et les femmes qui se sont sacrifiés méritent plus de reconnaissance. Pour lui, c’est le courage des militaires et de ce qu’ils ont traversé à leur âge qui l’impressionne le plus.

Regina se souvient

Une foule de centaines de personnes se sont également recueillies au Centre Brandt à la capitale de la province.

C’est la Légion royale canadienne de Regina qui était le chef d’orchestre des hommages offerts aux vétérans canadiens.

Murray Petzwald, un Reginois rencontré sur place, estime qu'il est important de prendre part à la cérémonie pour rendre hommage aux soldats canadiens toujours en service.

Souvent, on tient pour acquis [que le Canada est un pays où il fait bon vivre], surtout en temps de conflits comme au Moyen-Orient en ce moment. C’est pour ces femmes et ces hommes courageux qui s’engagent pour nous que je peux avoir la vie que j’ai , dit-il.

Lors de ces trois événements, de nombreuses personnes portaient le coquelicot au niveau du cœur. Un symbole qui signifie la promesse de ne jamais oublier tous ceux qui ont servi le pays.

Avec des informations de Charlotte Marschall