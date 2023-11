Affaire Dominique Ollivier : les dépenses de confort, une lourde facture éthique

Les fastueux repas et les factures controversées de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) symbolisent une classe politique qui mène grand train quand elle est au service de l’intérêt général. Où tracer la ligne entre les frais professionnels autorisés et les avantages personnels relevant de toute évidence du manque d’éthique? Réponses d'experts.

Après les révélations du Journal de Montréal, qui citent notamment des factures cumulant 18 000 $ dans les grands restaurants montréalais en trois ans et des voyages partout dans le monde, certains peinent à digérer le style de gestion de cet organisme créé pour sonder l’opinion publique sur des questions municipales.

Kadia Georges Aka, professeur au département d’administration de l’Université de Moncton et expert en éthique des affaires, rappelle que l' OCPM a bel et bien développé un code déontologique (Nouvelle fenêtre) auquel les commissaires sont soumis.

Il cite précisément la règle 18 : Les commissaires respectent la loi ainsi que les règles de procédures, les politiques et les orientations générales de l’Office. Dans leurs décisions touchant la bonne marche d’un mandat, ils se conforment au principe de la saine gestion des ressources humaines, matérielles et financières.

C'est d'ailleurs cet aspect que la présidente de l' OCPM a mis en avant dans sa réponse, le 6 novembre, assurant que les frais de représentation sont limités à 1 % du budget annuel, une pratique en vigueur depuis longtemps . Mais dans les faits, la saine gestion évoquée reste à géométrie variable, selon l'interprétation qu'on en fait, nuancent des experts interrogés par Radio-Canada.

« Bar ouvert »

Yves Lacroix, professeur au Département de philosophie et d'éthique appliquée de l’Université de Sherbrooke, décrit une attitude de bar ouvert à l'intérieur d'un certain pourcentage de budget réservé aux frais de représentation. [Plutôt que] de réfléchir à chacun des voyages en termes de pertinence, on a préféré faire de l'aveuglement volontaire et se créer une zone de confort où l'on évitait de réfléchir aux actions , a-t-il analysé à l'émission Les faits d'abord.

Bien qu'autorisées, les dépenses ne sont pas forcément acceptables, comme en témoigne aussi la réaction de l’opposition montréalaise qui a demandé le départ de Dominique Ollivier, présidente de l' OCPM de 2014 à 2021.

Il faut faire la différence entre l’éthique de l’organisation et celle de l’individu, et c’est là où se trouve la zone grise , a ajouté Kadia Georges Aka.

Puisque ce sont les individus qui doivent appliquer les règles éthiques, on touche aux valeurs des individus quand vient le moment de prendre des décisions.

Selon son confrère, ce ne sont pas tant les valeurs individuelles qui sont sollicitées, mais les valeurs en situations qui font pencher la balance morale. Quelles sont les valeurs mobilisées par un gestionnaire pour inviter un subordonné à un restaurant, par exemple?

Démission?

L'affaire Dominique Ollivier, ces derniers jours, a agi comme un catalyseur. Des élus, y compris parmi les partisans de l'assainissement démocratique, se sont demandé si ça n'allait pas trop loin. Qu'on édicte des règles, oui, mais que l'exigence d'exemplarité ne s'en satisfasse plus et aille jusqu'à demander la démission d'une élue qui n'était pas formellement sortie du cadre réglementaire?

Selon le code éthique en vigueur, il y a des mesures bien identifiées, une gradation des sanctions, mais la démission n'est pas évoquée , a rappelé M. Aka.

De son côté, la présidente actuelle de l' OCPM , Isabelle Beaulieu, a promis une révision complète du processus lié à la représentation de son organisation, de ses règles et de ses pratiques. Cette mesure suffira-t-elle?

Au fond, la sanction est politique, elle n’est même plus de l’ordre éthique, répond M. Lacroix. Il y a eu un comportement questionnable […] Est-ce que l’administration municipale peut se permettre de poursuivre avec une personne qui gère ses budgets avec ce type de questionnement-là?

La mairesse Valérie Plante a affirmé mardi que Mme Ollivier était toujours la bonne personne pour assumer la présidence du comité exécutif et présenter le prochain budget de la Ville, attendu le 15 novembre.