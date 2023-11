Plus de lits pour la halte-douceur à Trois-Rivières

La halte-douceur de l’organisme Point de rue sera de retour cette année, mais cette fois elle permettra d’accompagner plus de personnes. L’an dernier, neuf lits étaient mis à la disposition des personnes en situation d’itinérance. Cette année, à compter du 11 décembre, 25 personnes pourront en bénéficier.

Autre nouveauté, la halte-douceur se trouvera dorénavant plus près du centre-ville de Trois-Rivières. C’est la générosité d’un commerçant de la rue des Forges qui permettra à Point de rue de déplacer ces installations. Le commerçant, dont l’identité n’a pas encore été dévoilée, prêtera son local à la cause.

C’était une priorité pour l’organisme de se rapprocher du centre-ville. Philippe Malchelosse, le directeur général de l’organisme Point de rue, a d’ailleurs rencontré les commerçants de la rue des Forges cet été pour améliorer l’ambiance au centre-ville. C’est de ces rencontres qu’est née l'opportunité de déplacer la halte-douceur.

On a demandé aux commerçants de faire preuve de beaucoup de tolérance et d’ouverture. On souhaite en ce moment réduire la pression au centre-ville, c’est la raison pour laquelle on souhaite trouver des locaux qui sont un peu plus près du boulevard des Forges.