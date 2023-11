Près de 1000 personnes pour le jour du Souvenir à la base militaire de Bagotville

La base militaire de Bagotville a tenu sa traditionnelle cérémonie du jour du Souvenir plus tôt aujourd'hui. L'aréna de la base était plein à craquer pour l'événement qui était sous la présidence du vétéran Roméo Gagnon

Le jour du Souvenir est l'une des journées les importantes de l'année pour les forces armées canadiennes. Son importance émotive et sa valeur historique font en sorte que cette journée est nécessaire aux yeux du commandant de la base de Bagotville et de la 3e Escadre, le colonel Colin Marks.

C'est un moment pour une pause, réfléchir un peu et penser à ceux ont servi avant nous. Ils nous ont [donné] ce pays et nous sommes privilégiés de l'avoir , partage le commandant.

Ouvrir en mode plein écran La cérémonie a rassemblée des centaines de membres des Forces armées canadiennes. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

La cérémonie, qui a rassemblé tout près de 1000 personnes, a été présidée par le lance-caporal Roméo Gagnon. L'homme de 96 ans est l'un des derniers vétérans de la guerre de Corée au Canada. Durant cette guerre combattue de 1950 à 1953, il a sauvé 30 de ses confrères d'une d’une grenade dégoupillée. Il a récemment reçu la médaille de gardien de la paix pour cet acte de courage.

« J'ai lancé une grenade et elle n'est pas arrivée au bon endroit. Il faut savoir qu'une grenade, ça explose en quatre secondes, explique le soldat d'autrefois en riant. Alors, je me suis dépêché pour aller la chercher et la relancer à la bonne place. Il ne fallait pas hésiter.»

Ouvrir en mode plein écran Le colonel Colin Marks accompagné du vétéran, le lance-caporal Roméo Gagnon. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Selon lui, l'armée a été la période la plus marquante de sa vie. Il dit avoir appliqué ses acquis militaires tout au cours des sept décennies. Après sa mission en Corée, Roméo Gagnon a travaillé pendant 19 ans en tant que civil sur la base militaire de Bagotville.

Le jour du Souvenir garde tout son sens pour lui.

Parce qu'on a perdu beaucoup de copains. Il y a aussi eu tous les blessés et les malades. C'est pas facile de vivre avec tout ça.

Ouvrir en mode plein écran Une quinzaine de couronne de la Légion ont été déposées par des militaires, des dignitaires et des vétérans. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

En plus des traditionnelles couronnes de la Légion et des deux minutes de silence, des pièces musicales ont été interprétées. Des protocoles militaires se sont aussi ajoutés à la cérémonie. L'un des moments les plus impressionnants, c'est lorsque des F-18 ont décollé à proximité et ont survolé l'aréna de la base militaire immédiatement après Le réveil, une pièce jouée à la cornemuse qui succède les instants de silence.