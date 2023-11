Une course à la chefferie en 2024 pour l’Équipe du renouveau démocratique

L’Équipe du renouveau démocratique tiendra une course à la chefferie en 2024 pour déterminer qui briguera la mairie de Saguenay aux prochaines élections. D’ici là, le chef par intérim, Marc Bouchard, gardera les rênes du parti municipal.

Marc Bouchard est le seul candidat de sa formation politique à avoir obtenu un mandat au conseil de Saguenay lors des dernières élections municipales. La mairesse sortante et cheffe de l’organisation, Josée Néron, avait elle-même essuyé une défaite.

À la suite de sa démission, en novembre 2021, Marc Bouchard avait été nommé chef intérimaire. Il devrait le rester encore quelques mois, car l’Équipe du renouveau démocratique a cru bon de choisir son prochain dirigeant en 2024, au printemps ou à l'été.

Il n’y avait pas d’urgence. On jugeait que c’était difficile, peut-être moins intéressant de devenir chef trois ans avant les élections, donc on attend à 2024.

Mobiliser des citoyens à deux ans des élections municipales, qui se tiendront en 2025 à l’échelle du Québec, est un défi, admet-il. Autour de lui, en ce samedi matin où se déroulait l’assemblée générale annuelle de son parti, les nombreuses chaises vides se trouvant dans la salle témoignent du manque d'intérêt de la population.

Ouvrir en mode plein écran L’assemblée générale annuelle de l'Équipe du renouveau démocratique s'est tenue à l’Hôtel La Saguenéenne, à Chicoutimi, samedi matin. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Un peu moins de 20 membres de l’ ERD ont pris part à l’assemblée générale annuelle, qui s'est tenue à l’Hôtel La Saguenéenne, à Chicoutimi, samedi matin. Le parti compte environ 180 membres.

Évidemment, au niveau de la participation, on voudrait tous qu’il manque de chaises pour accueillir tout le monde, mais ce n’est pas le cas. C’est la réalité entre deux élections , confie Andrée-Brassard Aubin, le président du conseil d'administration.

L'assistance modeste est loin d'étonner Marc Bouchard. Ce qui se vit à Saguenay n’est pas étranger à ce qui se vit dans les autres villes. Entre deux campagnes électorales, l’adhésion, la sensibilité des gens à la politique est plutôt limitée. Plus on approche d’une prochaine campagne électorale, plus il y a des gens qui sont actifs , dit-il.

C’est pour cette raison que la course à la chefferie est repoussée : on souhaite attendre que les regards des citoyens de Saguenay soient tournés vers la scène politique.

Davantage de jeunes

L'assemblée générale annuelle avait notamment pour but d'élire les membres du conseil d'administration du parti politique. Son président, André Brassard-Aubin, est nommé pour un autre mandat, tandis qu'un nouveau vice-président, Benoit Tremblay, fait son apparition.

Le quarantenaire, qui s'est présenté à titre de conseiller en 2021 sans succès, devient ainsi le plus jeune membre du nouveau conseil d'administration. Sa présence dénote d'ailleurs dans le rassemblement, où la plupart des membres sont âgés de plus de cinquante ans.

Ouvrir en mode plein écran L'Équipe du renouveau démocratique a élu les membres de son conseil d'administration lors de son assemblée générale annuelle. De gauche à droite, derrière, Benoit Tremblay, André Brassard-Aubin, Marc Bouchard, Stéphane Forget et Sylvain Fournier, et devant, Lise Belley et Suzanne Tremblay. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

S'il ne sait pas comment attirer plus de jeunes en politique, Benoit Tremblay affirme s'être impliqué en politique avec le désir de changer les choses. Je parle avec beaucoup de gens qui ont mon âge, qui sont impliqués. J’espère que de voir que moi, je fais des démarches, que je me présente, que ça va motiver d’autres gens à venir nous rejoindre, que ça va en toucher d’autres. Ç'a toujours été le but de mon implication , se souvient-il.

Quand je me suis présenté en 2021 aux élections, je trouvais qu’il y avait beaucoup de têtes blanches au conseil de ville. Je m’étais dit que si on en voulait moins, il fallait se présenter.

Marc Bouchard aimerait lui aussi que davantage de jeunes s'impliquent dans sa formation politique.

Je lance une invitation aux jeunes. Ce n’est pas nécessaire d’avoir 50 ans ou 60 pour administrer une municipalité. Je pense que la Ville doit servir l’ensemble de ses citoyens. Peu importe l’âge que tu as, tu peux t’impliquer en politique municipale pour venir donner ton opinion. L’opinion de tout le monde est la bienvenue autour de la table , estime-t-il.

Si on veut que la ville se développe en fonction de chacun des groupes d’âge, venez autour de la table du conseil, venez donner votre opinion si vous voulez qu’on en tienne compte , poursuit-il.

Marc Bouchard sera-t-il candidat à la chefferie?

Le conseiller n'exclut pas de proposer sa candidature. Je suis toujours en réflexion , s’est-il contenté de dire.

Avare de détails, il affirme que son parti a déjà fait des démarches auprès d’une personne qui pourrait se présenter à la mairie.