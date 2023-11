La SQ fouille des berges à la suite de la mort d’un bambin à Bois-des-Filion

Les recherches de la Sûreté du Québec (SQ) se poursuivent dans l'enquête sur la mort d'un bambin de 3 ans survenue lundi à Bois-des-Filion, dans les Laurentides.

Un poste de commandement mobile de la SQ se trouvait près des lieux du drame, samedi, dans l'espoir de trouver de nouveaux indices permettant d'éclaircir les circonstances entourant la mort de l'enfant. Des policiers spécialisés étaient déployés samedi pour les recherches terrestres.

L'enquête a été confiée à la Sûreté du Québec depuis le dépôt d'accusations contre un jeune homme de 19 ans qui se trouvait sur les lieux du drame, le 6 novembre, dans une résidence de la 34e avenue. Le Service de police intermunicipal de Terrebonne–Sainte-Anne-des-Plaines–Bois-des-Filion avait d'abord été appelé sur les lieux vers 17 h 30 et collabore à l'enquête de la SQ . Malgré les manœuvres de réanimation, le décès du bébé avait été constaté sur place.

Trois personnes ont été arrêtées, puis l'une d'elles a comparu dans les derniers jours au palais de justice de Laval.

On parle d'un homme de 19 ans qui fait face à divers chefs d'accusation, en autre négligence criminelle causant la mort, possession d'une arme à feu prohibée chargée et d'entrave à la justice.

Il s'agirait d'un membre de la famille de la victime, ce que ne confirme pas la police pour l'instant. Il y a deux autres individus d'intérêt qui ont été arrêtés puis libérés par la suite. L'enquête évidemment se poursuit , a-t-elle souligné.

L'arme du crime n'a pas été retrouvée, ce qui explique en partie les recherches des policiers sur les berges.

Plus précisément, le poste de commandement mobile est sur la 33e avenue à Bois-des-Filion et on a des policiers spécialisés en recherches terrestres, du module d'intervention d'urgence, pour fouiller les berges et les environs à la recherche d'indices dans ce dossier , a indiqué la porte-parole de la SQ . La sortie des plongeurs de la SQ n'était pas prévue samedi, selon la sergente Bilodeau.

L'enquête de la Sûreté du Québec se poursuit.