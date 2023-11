Après un an de travail, c'est ce samedi qu'a été officiellement créé le Forum Noirs et Afro-descendants (FNAD) pour les résidents de la Côte-Nord. Le conseil d’administration a été formé au cours de la journée.

Cette initiative est le fruit d'une longue démarche de différentes associations qui participent à l'intégration des personnes immigrantes. L'objectif est de renforcer le sentiment d'appartenance et d'esprit de communauté des personnes noires et afro-descendantes qui vivent dans la région.

Le président du comité provisoire de ce Forum, Pierre Tchakoua, explique que cette démarche vise également à s'assurer que les immigrants s'installent de façon durable dans la région.

Pierre Tchakoua est d'origine camerounaise. Il vit sur la Côte-Nord depuis maintenant deux ans. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

Quand les gens arrivent sur la Côte-Nord, ils comblent les besoins des niveaux un et deux de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire le besoin d'insertion socioprofessionnel et tout ce qui touche à la santé , explique ce dernier.

Il espère donc que le FNAD permettra aux immigrants de combler l’ensemble des besoins de la pyramide de Maslow pour créer une vie communautaire intéressante.

Une fois que les besoins de base étaient satisfaits, il y avait un vide qui s’installait et les gens se demandaient ce qui devait arriver ensuite. Souvent, il n’y avait pas de réponse à cette question et ils préféraient se relocaliser, on espère que ça va changer maintenant , affirme Pierre Tchakoua.

Il va vraiment y avoir un avant Forum et un après Forum.

Le lancement officiel du Forum des Noirs et Afro-descendants Côte-Nord a lieu samedi soir à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Catherine Gosselin

Le Forum travaillera notamment en complémentarité avec les organismes d’intégration de la région. Le FNAD aura aussi un aspect éducatif lié aux différents enjeux qui touchent la communauté noire et afro-descendantes de la région.

Il y encore des cas de racisme, de discrimination, et on constate que ces événements ne sont pas documentés. L’organisation va donc permettre de répertorier ceux-ci, de les dénoncer et de s’en servir pour éduquer la population pour que ça cesse , soutient M. Tchakoua.

Il ajoute que le FNAD aimerait également développer des partenariats avec les Centres de services scolaires de la région pour faire de la sensibilisation auprès des jeunes et développer un programme pour accompagner les immigrants noirs et afro-descendants dans leur processus de participation citoyenne.

Plus d’une cinquantaine de personnes étaient attendues samedi après-midi pour la création du conseil d’administration. Des gens de Forestville, de Baie-Comeau, de Port-Cartier, de Sept-Îles et de Havre-Saint-Pierre ont entre autres fait le déplacement pour l’occasion.